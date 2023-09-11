Минчанин хотел провернуть аферу с арендованным авто, но сам нарвался на мошенников 11.09.2023, 9:32

В определенный момент они начали ему угрожать.

Экономист из Минска набрал долгов и, будучи не в состоянии расплатиться, решил добыть деньги незаконным путем. Однако в разгар преступления сам стал жертвой мошенников и получал от них угрозы. Подробности криминальной истории в Следственном комитете рассказали агентству «Минск-Новости».

В январе 2023 года 37-летний минчанин погряз в долгах и, чтобы расплатиться, стал изучать в интернете способы легкого заработка. Выбор пал на старую мошенническую схему: взять в аренду автомобиль, застрахованный по системе «Каско», продать его и заявить об угоне. Но первым делом требовалось найти покупателя.

Через знакомых мужчина связался с 28-летним россиянином, тот пообещал помочь. Вскоре минчанин получил заказ на автомобиль премиум-класса не старше пяти лет, желательно Mercedes или BMW. В случае выполнения в течение недели ему обещали процент в зависимости от стоимости машины.

Но здесь у афериста возникли трудности, поскольку еще в июле прошлого года из-за долгов его лишили водительских прав, а забрать свое удостоверение он мог в ГАИ лишь через две недели. Об этом минчанин честно рассказал «компаньонам», на что те попросили прислать им его фотографию, снимки паспорта и водительского удостоверения. Тот выполнил указания: фото отправил свое, а вот данные — чужие, взятые из интернета.

Спустя три дня злоумышленнику передали пакет с необходимыми для преступления документами — копией паспорта и фальшивым водительским удостоверением, а также мобильный телефон с сим-картой.

Поискав в сети объявления о сдаче в аренду автомобилей, мужчина выбрал Mercedes-Benz GLE 350 2017 года выпуска, созвонился с индивидуальным предпринимателем и договорился арендовать машину на сутки.

На встречу он ехал, соблюдая конспирацию: надел медицинскую маску, очки и шляпу, а мобильный телефон оставил дома.

— При заключении договора аренды обвиняемый предоставил поддельное водительское удостоверение и копию паспорта со своей фотографией и с вымышленными данными. У него поинтересовались, где оригинал, тот в ответ солгал, что паспорт находится в посольстве для оформления визы, — рассказали в Следственном комитете.

Получив ключи и документы на автомобиль, мужчина отправился в Москву. Там в условленном месте на стоянке к нему подошел незнакомец в балаклаве и сказал, что заберет автомобиль на несколько часов для проверки технического состояния и наличия GPS-трекеров. Минчанин предложил составить компанию, однако тот ответил, что едет в секретное место, и успокоил: мол, обманывать его никто не собирается.

Белорус передал незнакомцу ключи от машины, заодно тот сфотографировал договор аренды и копию его паспорта, а потом уехал в неизвестном направлении. Спустя два часа на стоянку никто не вернулся. Тогда он стал звонить заказчикам, но те его огорошили: Mercedes забрали сотрудники полиции. Неудачливый аферист готов был приехать в отделение и написать явку с повинной, просил сообщить ему адрес, но заказчики как в воду канули.

Знакомые минчанина, которые порекомендовали ему «компаньонов», пытались что-либо разузнать о месте нахождения автомобиля, но безуспешно. После те и вовсе стали угрожать ему расправой над близкими, если он вдруг решит написать заявление об угоне.

Тем временем в белорусскую милицию обратился представитель предпринимателя-прокатчика с заявлением об установлении местонахождения Mercedes, стоимость которого составляла более 132 тысячи рублей. В итоге авто нашли в России на станции техобслуживания в частично разобранном виде.

Задержали и самого минчанина. Свою вину он не отрицал и в содеянном раскаялся. Мужчина работал экономистом в частной компании, ранее его не судили по уголовной статье, зато неоднократно составляли протоколы за вождение без прав.

Ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 209 УК (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 317−2 УК (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления), дело рассматривается в суде.

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