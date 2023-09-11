Россия здесь, понятно, не при делах 6 Эль Мюрид

11.09.2023, 9:52

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Эль Мюрид

Запад делает ставку на Индию.

У объявленного на «двадцатке» инфраструктурного проекта США, аравийских монархий и Индии есть очевидный геоэкономический подтекст. Странам, которые участвуют в проекте «Один пояс-один путь» предложено определяться.

Пока заявленный маршрут линеен - он напрямую и без параллельных структур идет от Индии, Аравийский полуостров и выходит через Грецию в Европу.

Строго говоря, это пока не такая уж жесткая конкуренция с китайским «Шелковым путем», который захватывает гораздо более широкое пространство. Но здесь возникают вполне очевидные противоречия.

К примеру, участие в американо-индийском проекте Греции ставит под угрозу проект Эрдогана с его «логистической сверхдержавой» - потоки грузов пойдут в обход Турции. Более логично было бы присоединиться к проекту и переориентировать часть этих потоков на себя.В таком случае через Турцию в американо-индийские проект могут подключиться и центральноазиатские страны, которые испытывают очень серьезные опасения в силу своей безальтарнативной ориентации на Китай, рынок которого не является слишком уж привлекательным в силу крайне жестких условий по ценам. Сейчас им деваться некуда, так как направление через Россию становится критически проблемным, а потому Центральная Азия отчаянно нуждается в каких-то дополнительных коридорах, ведущих в Европу и снижающих их зависимость от Китая.

Это классика управленческой школы американцев - они предлагают возможность, но за нее предстоит еще очень сильно потрудиться, поработать и договориться. При этом Турция оказывается в ситуации, когда не реагировать она не может - ее отношения с Грецией таковы, что усиление греческих позиций однозначно требует равного ответа Турции. Влиять на китайский проект Турция не может. А вот войти в американо-индийский - да. Причем турецкое влияние в Закавказье и Центральной Азии становится для Эрдогана очень хорошей переговорной позицией - ему есть что предложить и чем торговать.

Примерно та же история возникает и с ближневосточными странами - Египтом в первую очередь. Пока новый проект проходит мимо него. Однако Египет находится в коалиции с Саудовской Аравией, а нынешний режим Сиси вообще пришел к власти исключительно благодаря саудитам, которые и помогли сбросить поддерживаемых Катаром братьев-мусульман в 2013 году. Соответственно, египтяне будут добиваться создания параллельной транспортной системы через Египет, тем более, что у Египта тоже есть отличная переговорная позиция в виде Суэцкого канала. Для Саудовской Аравии и ОАЭ встанет дополнительный вопрос выяснения отношений друг с другом в Йемене: контроль над Аденским заливом - ключевой вопрос доли в новом проекте. У ОАЭ, которые контролируют сегодня йеменскую Сокотру, позиции уравновешены с саудитами, которые как-то, но выруливают на соглашение «на земле», а значит - рассчитывают на решение вопроса контроля Баб-эль-Мандебского пролива.

В общем, американцы и индийцы подняли ставки на столе до состояния ва-банк, и теперь в добром десятке, а то и больше, стран начинают срочно искать сценарии и прикидывать возможности. И соревноваться - кто быстрее определится.

Ну, а Китай теперь должен будет защитить свой проект и уберечь его от развала. Или по крайней мере от быстрого «высыхания» - это становится вопросом выживания и проекта, и самого Китая.

Так делается глобальная политика. Успех американо-индийского проекта означает, что Запад будет делать ставку на Индию на ближайшие лет 30-40, как раньше делал ее на Китай. А Китай, перегруженный кризисами и противоречиями, будет сползать на периферию. Он, конечно, останется крупным игроком, но определять в таком качестве будет только региональные расклады. В лучшем случае. А если рискнет на силовой ответ - то, скорее всего, даже региональный статус лет через 10-15 лет него будет избыточно оптимистичным.

Россия здесь, понятно, не при делах. Ни в первом, ни во втором проектах. У нас есть свой собственный, который может стать не альтернативой, но дополнением - это Северный морской путь, но это вопрос не только времени, денег, технологий. Это вопрос администрирования. Управления сложнейшим проектом. Это проблема постановки задачи, выработки комплексных решений, захватывающих практически все отрасли экономики. Это вопрос обучения кадров - и профессиональных, и управленческих. И это вопрос контроля на всех стадиях.

Думаю, нет смысла даже пытаться пояснять, что это не про нынешних правителей страны. Что-то по-быстрому срубить и украсть - это предел их управленческих усилий. Для всего остального они вопиюще непригодны. Так что Россию этот праздник жизни не касается никак.

Эль Мюрид, Telegram

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