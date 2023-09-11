Специалисты рассказали, каким должно быть зарядное устройство для смартфона 3 11.09.2023, 10:03

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Использование неправильного кабеля и адаптера может повредить ваш гаджет.

Несмотря на то, что кабель для зарядки кажется чем-то незначительным, эти советы помогут вам сохранить телефон, а в редких случаях даже ваше здоровье, пишет New Voice.

Гаджеты являются неотъемлемой частью нашей жизни. Однако мало кто задумывается об опасности, которую может скрывать некорректное использование устройства для зарядки, что может привести к серьезным последствиям.

За последнее время становится все больше случаев, когда пользователи испытывают негативный опыт из-за использования некорректных или недостоверных кабелей и адаптеров. Это может привести к короткому замыканию, перенапряжению, перегреву и даже пожару.

Что вам нужно знать и какие шаги стоит предпринять для того, чтобы избежать этих опасностей.

Проверяйте совместимость

Перед использованием кабеля или адаптера убедитесь, что они совместимы с вашим гаджетом. Всегда заряжайте свой телефон собственным зарядным устройством.

В некоторых случаях использование неправильного зарядного устройства может быть опасным. Например, если зарядное устройство предназначено для другого типа устройства, например планшета, напряжение в нем может отличаться от напряжения вашего телефона. Использование зарядного устройства с неподходящим напряжением может перегреть аккумулятор телефона, что может привести к пожару.

Избегайте более дешевых вариантов

Хотя это может показаться соблазнительным, избегайте очень дешевых аналогов кабелей и адаптеров, поскольку они часто имеют низкое качество.

Если зарядное устройство, которое вы используете, не соответствует оригиналу, это повлияет на производительность аккумулятора, емкость для хранения заряда и общий срок службы, в случае если это на постоянной основе. Всегда убедитесь, что выходное напряжение (В) и сила тока (Ампер) заменяемого зарядного устройства соответствуют оригинальному адаптеру или одобрены производителем телефона.

Периодическая проверка

Регулярно проверяйте ваши кабели и адаптеры на наличие повреждений или следов износа. Физическое повреждение порта зарядного устройства может возникнуть по разным причинам, таким как неосторожное обращение с кабелем или случайное падение устройства во время зарядки. Трещины или изогнутые штыри внутри порта являются явными признаками физического повреждения.

Поврежденный порт зарядного устройства может привести к перегреву устройства во время зарядки. Если вы заметили чрезмерный нагрев во время зарядки устройства, очень важно проверить зарядку.

Существует небольшая вероятность того, что поврежденный провод для зарядки может привести к поражению электрическим током. Если зарядный кабель пиратский, поврежден или если в телефоне или розетке произошло короткое замыкание.

Если ваше зарядное устройство очень горячее, выньте его из розетки и посмотрите на любые видимые признаки грязи или препятствия на штифтах, которые подключаются к розетке. Также убедитесь, что зарядный порт на телефоне чистый, и проверьте USB-порт на самом зарядном устройстве (если он есть) на наличие признаков грязи или ворсинок.

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