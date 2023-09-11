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Скрытая камера засняла нервную реакцию Соболенко на поражение в финале US Open

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  • 11.09.2023, 10:12
  • 8,846
Скрытая камера засняла нервную реакцию Соболенко на поражение в финале US Open

Белорусская теннисистка сломала ракетку.

Стало известно, что лучшая на данный момент белорусская теннисистка Арина Соболенко сломала ракетку после поражения в финале US Open от Коко Гофф со счетом 6:2, 3:6, 2:6.

Оказывается, это произошло в подтрибунном помещении. Ее засняли камеры Netflix. 

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