Скрытая камера засняла нервную реакцию Соболенко на поражение в финале US Open 23 11.09.2023, 10:12

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Белорусская теннисистка сломала ракетку.

Стало известно, что лучшая на данный момент белорусская теннисистка Арина Соболенко сломала ракетку после поражения в финале US Open от Коко Гофф со счетом 6:2, 3:6, 2:6.

Оказывается, это произошло в подтрибунном помещении. Ее засняли камеры Netflix.

Une pensée émue pour la pauvre raquette d'Aryna Sabalenka, battue en finale de l'#USOpen par Coco Gauff 🙏 pic.twitter.com/WJmA2TSUtW — Eurosport France (@Eurosport_FR) September 10, 2023

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