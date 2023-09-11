Левобережье Херсонщины становится все более опасным для россиян 11.09.2023, 10:25

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ВСУ проводят успешные операции и закрепляются на новом плацдарме.

Путепровод через Конку (продолжение легендарного Антоновского моста) в Херсонской области становится все более опасным для россиян, пишет «Стопкор».

Бойцы Нацгвардии с помощью БПЛА-камикадзе «выключили» размещенную оккупантами на мосту станцию дальнего визуального наблюдения «Муром-М». Между тем на прошлой неделе в Генштабе ВСУ и ОК «Юг» впервые официально подтвердили наличие украинских позиций на левобережье Днепра.

Яркое видео «прилета» FPV-дрона по российскому комплексу видеонаблюдения «Муром-М», установленному на мосту под Олешками, обнародовал в своем канале утром в понедельник, 11 сентября представитель Украинской добровольческой армии – Юг, председатель Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук.

Он отметил, что точная атака – на счету одесской 11-й бригады Национальной гвардии Украины. «Муром-М» представляет собой систему для дальнего визуального наблюдения, оснащенную оптической камерой с мощным зумом. Она позволяла противнику рассмотреть человека на расстоянии до 10 км, а его тепловизор в темноте обнаруживает автомобиль в 8 км и людей в 4 км.

Ранее на этом же участке украинские воины обнаружили и успешно уничтожили российские транспортные средства. Кадры их поражения обнародовал в сети 9 сентября местный канал «Херсон: Война без фейков».

Мост через Конку – единственная наземная транспортная артерия, соединяющая оккупированные Олешки в Херсонской области с так называемым районом Дач между Днепром и Конкой. Он расположен примерно в 3 км от разрушенного Антоновского моста и является его своеобразным продолжением. Заметим, что именно напротив Антоновки, как свидетельствует оперативная карта DeepState, Силам обороны Украины удалось десантироваться на левый берег и занять там устоявшиеся позиции.

Ситуация в районе Антоновского и Конковского мостов Херсонской области по состоянию на 11 сентября 2023 года

На минувшей неделе наличие определенного продвижения ВСУ на левобережье Херсонской области впервые официально подтвердили в Генштабе и ОК «Юг».

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