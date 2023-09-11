Президент Бразилии, который обещал не арестовывать Путина, взял свои слова назад 6 11.09.2023, 10:24

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Луис Инасиу Лула да Силва

Решение будет принимать суд.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, который 10 сентября пообещал, что Владимир Путин не будет арестован в Бразилии, если примет участие во встрече G20 в Рио-де-Жанейро в следующем году, взял свои слова назад. На следующий день после резонансного заявления бразильский лидер сказал, что соответствующее решение будет принимать суд, а не правительство.

— Я не знаю, задержит ли его (президента России Владимира Путина — Прим. ред.) бразильское правосудие. Решение принимает судебная власть, а не правительство, — цитирует Лулу да Силву Al Jazeera.

В то же время президент поставил под сомнение членство Бразилии в Международном уголовном суде. Ранее это ведомство выдало ордер на арест президента России Владимира Путина, а также уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, которых подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

Напомним, 10 сентября Луис Инасиу Лула да Силва выступил с предложением посадить за стол переговоров президента Украины Владимира Зеленского и Владимира Путина на предстоящей Генеральной Ассамблее ООН. Также он заявил, что Путин не будет арестован в Бразилии, если он примет участие во встрече G20 в Рио-де-Жанейро в следующем году.

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