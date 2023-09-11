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Президент Бразилии, который обещал не арестовывать Путина, взял свои слова назад

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  • 11.09.2023, 10:24
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Президент Бразилии, который обещал не арестовывать Путина, взял свои слова назад
Луис Инасиу Лула да Силва

Решение будет принимать суд.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, который 10 сентября пообещал, что Владимир Путин не будет арестован в Бразилии, если примет участие во встрече G20 в Рио-де-Жанейро в следующем году, взял свои слова назад. На следующий день после резонансного заявления бразильский лидер сказал, что соответствующее решение будет принимать суд, а не правительство.

— Я не знаю, задержит ли его (президента России Владимира Путина — Прим. ред.) бразильское правосудие. Решение принимает судебная власть, а не правительство, — цитирует Лулу да Силву Al Jazeera.

В то же время президент поставил под сомнение членство Бразилии в Международном уголовном суде. Ранее это ведомство выдало ордер на арест президента России Владимира Путина, а также уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, которых подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

Напомним, 10 сентября Луис Инасиу Лула да Силва выступил с предложением посадить за стол переговоров президента Украины Владимира Зеленского и Владимира Путина на предстоящей Генеральной Ассамблее ООН. Также он заявил, что Путин не будет арестован в Бразилии, если он примет участие во встрече G20 в Рио-де-Жанейро в следующем году.

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