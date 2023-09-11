В Беларуси обновили базу «тунеядцев» 7 11.09.2023, 10:33

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Кого в нее включили на этот раз?

В Беларуси в первых числах сентября обновили базу «тунеядцев». В нее включили тех, кто не смог подтвердить занятость за апрель-июнь. Тем, у которых есть в собственности жилье, будут выставлять по полным тарифам платежи за газоснабжение, отопление и горячую воду, отмечает «Зеркало».

«Тунеядскую базу» обновляют с периодичностью один раз в квартал. Чтобы не оказаться в ней с сентября, надо было до 21 июля подтвердить занятость.

В этом месяцы в «тунеядцы» попали те, кто не смог подтвердить занятость за второй квартал (апрель-июнь). Следующий раз базу обновят к 1 декабря.

Те, кто оказывается в базе «тунеядцев», будут по «экономически обоснованным тарифам» платить за газоснабжение, отопление и горячую воду.

Напомним, если в квартире проживает семья из нескольких человек и одного из них признают «тунеядцем», то потребленные ЖКУ делятся на число зарегистрированных в жилье: признанный иждивенцем оплачивает свою часть по полным тарифам (при условии, что он — собственник жилья), а остальные, кто не числится в базе, — по льготным.

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