Белоруса осудили на 2,5 года колонии за пересылку видео военной техники 3 11.09.2023, 10:42

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Его мобильный телефон изъяли как «средство совершения преступления».

В Минском областном суде 4 сентября осудили политзаключенного Андрея Романовича по ч. 1 ст. 361-4 («содействие экстремистской деятельности») Уголовного кодекса. Судья Анжелика Данилова назначила Андрею два года и шесть месяцев лишения свободы в колонии в условиях общего режима, сообщает «Вясна».

Политзаключенного обвинили в том, что он 18 марта 2022 года в Ивацевичском районе снял на телефон передвижение белорусской военной техники и прислал видео в одну из телеграм-групп, признанных «экстремистскими» материалами.

Мобильный телефон мужчины изъяли как «средство совершения преступления».

Андрею 35 лет, он живет в Пинском районе.

Поддержите политзаключенного: СИЗО-1. 220030, г. Минск, ул. Володарского, 2, Андрей Анатольевич Романович.

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