«Эти дневники не попадут в руки детей» 6 11.09.2023, 11:00

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В литовской школе разразился скандал из-за лукашистских дневников.

Белорусы, бежавшие от репрессий режима Лукашенко в Литву, были удивлены тем, что в первые дни нового учебного года в одной из школ Вильнюса их дети принесли из школы дневники, купленные в Беларуси. В редакцию LRT.lt поступила информация от родителя одного из учеников гимназии в Григишкес о том, что для детей были закуплены дневники с символикой режима Лукашенко и словами белорусского гимна. Директор школы, в свою очередь, сообщила LRT.lt, что проблема уже решена.

В декабре прошлого года семья Андрея покинула Беларусь из-за политических преследований.

«Мы приехали в Вильнюс и в начале января устроили детей в школу. Дети довольны, им здесь нравится. Коллектив, учителя и директор приняли нас хорошо. В начале учебного года мы внесли небольшую сумму, около трех с половиной евро, на дневники для детей. Вчера ребенок вернулся со школы с белорусским дневником и, честно говоря, я ошарашен увиденным. Понимаю, этот вариант дешевле, возможно, родительский комитет или родители решили сэкономить», – сказал Андрей и добавил, что для него это стало шоком.

«На этих дневниках были красно-зеленые флаги, которые напоминали нам о Беларуси, где под такими флагами людей убивали и где сидят сейчас политзаключенные. Для меня эта ситуация стала, как из мира фантастики, что в Литве я столкнусь с такой проблемой», – заявил белорусский активист.

Мужчина говорит, что в декабре исполнится ровно год, как они приехали в Литву:«Мы уехали оттуда и сейчас выдохнули, живём спокойно. Дети видели, как меня избивали, когда у нас дома в последний раз проходил обыски. Поэтому они прекрасно понимают, почему мы покинули Беларусь. Сейчас в нашей стране повсюду эти красно-зеленые флаги. И вчера, когда я увидел снова эти красно-зеленые флаги, то словно ножом в сердце».

Андрей решил связаться с классным руководителем. «Больше всего я не хотел выражать свое недовольство, потому что мы люди новые в этом классе. Нас все утраивает, и нам все нравится. Просто возникла такая ситуация, которую никто не мог предвидеть. Опять же, я ничего не имею против Беларуси. Я против лукашенковских красно-зеленых флагов, от которых мы бежали. В настоящее время наша страна полностью оккупирована, и эти флаги устанавливают на каждом столбе. Понимаете?», – говорит белорус.

Отец ребенка говорит, что ответ классного руководителя его немного удивил: «Она предложила заклеить флаги или надеть обложку, чтобы это нас не раздражало. Если вам не нравится этот дневник, она сказала, вы можете приобрести литовский. Он чуть дороже, но тогда у вас не будет этой проблемы».

Андрей пришел к выводу, что родители пытались сэкономить.

«Я решил зайти в интернет и посмотреть на цены. Действительно, литовский дневник стоит 6 евро, а два белорусских – 3.5 евро. Итоговая экономия – 3 евро. Я тоже за экономию, но экономия ценой поддержки режима Лукашенко того не стоит. Я был бы готов заплатить даже 10 евро за этот дневник, лишь бы он был не белорусским, а литовским», – объясняет белорус.

Директор гимназии Григишкес Ханка Гжибовска, в свою очередь, заявила, что впервые слышит об инциденте. «Информация для меня новая, я ничего не знаю», – сказала директор и пообещала подробнее разобраться в ситуации.

Спустя некоторое время, директор школы связалась с LRT.lt и сказала, что дневники, действительно, были приобретены, но проблема уже решена.

«Большое спасибо за сигнал. Действительно, такой инцидент произошел, но ученики этих дневников не получат, их уже забрали. Я должна извиниться перед родителями. Реагировать должна была, конечно, учительница. Она говорит, что это идея была родителей, они решили купить такие дневники, но они не должны были попасть в руки детей. Я согласна полностью, в этом есть и моя вина, что не присмотрела. Но эти дневники не попадут в руки детей», – заявила Х. Гжибовска.

Также директор гимназии сказала, что бумажные дневники не являются важным документом: «Вообще у нас не практикуются такие дневники, у нас есть электронные. Однако родители сказали, что им так будет лучше, что они будут видеть, что задано и так далее. Родительский комитет только прописи помогает покупать, если нужна помощь, но в основном этим занимаются учителя, они сами знают, какие лучше».

Известно, что в настоящее время, в школах Вильнюса учится 506 детей, выбравших языком обучения белорусский.. Всего же, включая частные школы, таких учеников в городе 740. Реальные цифры могут быть выше, так как указание родного языка не является обязательным.

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