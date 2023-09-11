Пентагон рассказал, как выглядит НЛО, которые чаще всего видят люди 2 11.09.2023, 11:07

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Летающие, но не тарелки.

В Управлении по анализу аномалий во всех средах, которое входит в состав Министерством обороны США и занимается исследованиями случаев появления НЛО, сообщили данные о том, как выглядят эти объекты, которые чаще всего видят люди. Хотя в массовой культуре сложился образ НЛО в виде летающей тарелки, исследователи указывают на то, что эти объекты чаще всего имеют другую форму, пишет Daily Mail (перевод - «Фокус»).

На основе сообщений очевидцев, собранных за последние 27 лет, специалисты Управления по анализу аномалий во всех средах, собрали информацию о том, как выглядит типичный НЛО.

Хотя эта аббревиатура означает неопознанный летающий объект, сейчас в Пентагоне НЛО называют НАЯ, то есть неопознанные аномальные явления, потому как они могут иметь не обязательно внеземное происхождение. Потому многие из них, как уже показывали несколько отчетов Управления по анализу аномалий во всех средах, являются известными земными объектами, поведение которых не всегда правильно интерпретируют приборы, например, военных самолетов.

Согласно собранным сообщениям очевидцев, НЛО не похожи на летающую тарелку, а часто имеют сферическую форму, при этом они полупрозрачные и имеют белый или серебристый цвет. По крайней мере 47% замеченных НЛО были именно такими.

В то же время, в 2004 году американские военные пилоты заметили в воздухе белый продолговатый объект, более похожий на овал и этот случай является одним из самых известных за последние 20 лет.

19% наблюдаемых НЛО имели форму, которую очевидцы не смогли точно описать, но остальные неизвестные объекты были похожи на прямоугольник, треугольник, цилиндр, квадрат и даже многоугольник, но были сообщения о том, что НЛО также имел форму диска. То есть все же были случаи, когда люди видели нечто похожее на летающие тарелки.

Что касается размеров, то типичный НЛО — это сфера диаметром от 1 до 4 метров, которая перемещается по воздуху на высоте, которая немного меньше от той, где летают пассажирские самолеты. 28% НЛО наблюдались на высоте в примерно 6 км. 10% неопознанных объектов замечали на высоте в 1,5 км.

В основном все неизвестные летающие объекты не имели никакого освещения, но в 16% случаев очевидцы сообщили о том, что НЛО светилось, хотя это может быть лишь отражение солнечного света, сообщают специалисты Пентагона.

Что касается скорости НЛО, то обычно, согласно сообщения американских военных, которые их наблюдали, она составляет примерно 2600 км/час, то есть в два раза превышает скорость звука.

У всех этих объектов не обнаружено никаких выбросов отработанного топлива, поэтому предполагается, что НЛО могут использовать неизвестные двигательные системы.

Пока что большинство НЛО квалифицировали как земные объекты или же атмосферные явления, но остается небольшая часть случаев, которые еще пытаются объяснить специалисты Управления по анализу аномалий во всех средах.

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