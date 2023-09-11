Россиянам запретили ввозить в ЕС автомобили на российских номерах и многие товары 2 11.09.2023, 11:16

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Распространяется ли запрет на белорусов?

Еврокомиссия обновила разъяснение к Регламенту Совета 833/2014, в котором прямо указала, что гражданам России запрещается временно ввозить в ЕС личные вещи и транспортные средства, подпадающие под санкции, отмечает Most.

«Не имеет значения, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях, если оно подпадает под таможенные коды, перечисленные в приложении XXI (в том числе код 8703), и происходит или вывозится из России», — говорится в разъяснениях.

Там же поясняется, что чаще всего это касается транспортных средств, имеющих российские номерные знаки и зарегистрированных в России. При этом не имеют значения продолжительность их пребывания в ЕС или таможенные процедуры, под которые они будут помещены.

Под код 8703, о котором идёт речь в разъяснении, подпадают легковые автомобили и другие транспортные средства, предназначенные для перевозки менее чем десяти человек.

Помимо автомобилей список запрещённых товаров содержит множество позиций, в том числе те, что могут содержаться в багаже обычного туриста: косметические средства (для кожи, волос, полости рта, бритья, дезодоранты, мыло), чемоданы, рюкзаки и сумки, телефоны, ноутбуки, фотоаппараты и прочее.

В статье 3i, которой вводят ограничительные меры, нет указания именно на россиян. Там сказано, что «запрещается покупать, импортировать или передавать, прямо или косвенно, товары, которые приносят значительные доходы России, что позволяет её действиям дестабилизировать ситуацию в Украине…, если они происходят из России или экспортируются из России».

Тем не менее в вышедшем 8 сентября разъяснении Еврокомиссии упомянуты именно граждане России. Кроме того, разъяснение не носит юридически обязывающего характера, страны ЕС сами решают, как применять подобные нормы.

Ранее проблемы с изъятием транспортных средств в отдельных странах (прежде всего в Германии) возникали именно у граждан России. Поэтому, вероятнее всего, в будущем такая практика также будет распространяться именно на автомобили на российских номерах и на граждан России.

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