СМИ: Ким Чен Ын уже едет в Россию на бронепоезде 3 11.09.2023, 11:21

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Встреча с Путиным пройдет во Владивостоке.

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын может встретиться с диктатором Владимиром Путиным в российском Владивостоке в среду, 13 сентября. Об этом сообщает южнокорейский телеканал YTN.

По словам высокопоставленного чиновника Южной Кореи, Ким Чен Ын в понедельник, 11 сентября, отправился из Пхеньяна на бронепоезде во Владивосток на Восточный экономический форум. Именно там и может состояться встреча диктаторов.

Она пройдет на фоне сообщений СМИ о готовности КНДР предоставить России оружие и боеприпасы для продолжения полномасштабной войны против Украины. Financial Times писала, что Ким Чен Ын готов заключить с Путиным такое соглашение, а в обмен Северная Корея может получить зерно, нефть, военные технологии или валюту.

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