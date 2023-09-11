На «Гродно Азоте» в одном из цехов остановили оборудование 11.09.2023, 11:24

Причина — неисправность.

В цехе «Аммиак-4» «Гродно Азота» остановили оборудование из-за неисправности, причины которой еще выясняются.

Как сообщили на предприятии, в цехе «Аммиак-4» возникла неисправность из-за закрытия отсекающей арматуры перед метанатором, отделение синтеза и установка Monsanto остановлены.

«Технологический газ, получаемый до метанатора, сбрасывается на факельную установку. С целью утилизации горючих веществ, входящих в состав технологического газа, регламентом производства аммиака в соответствии с проектом предусмотрено сжигание технологического газа на факельной установке», — рассказали на предприятии.

Сообщается, что угрозы городу, экологии, жителям и работникам предприятия якобы нет.

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