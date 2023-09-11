В России школьник с ножом устроил резню в школе

В России школьник с ножом устроил резню в школе6
- 11.09.2023, 11:30
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Есть раненые.
В России в хуторе Красный Десант Неклиновского района утром 11 сентября 15-летний подросток устроил поножовщину в местной школе. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Сообщается, что подросток в маске и с ножом попытался зайти в учебное заведение. В результате он ранил четверых взрослых — троих сотрудников и родственника одного из учеников
— Установлено, что нападавшим оказался ученик 9 класса этой же школы, он страдает психическим заболеванием, — отметил губернатор.
Сейчас на месте происшествия работают следователи. Среди детей пострадавших нет. У пострадавших ранения легкой степени тяжести, им оказали медицинскую помощь.