Крупное международное агентство приостановило рейтинги Беларуси 2 11.09.2023, 11:33

Причина в том, что чиновники засекретили многие данные по экономике.

S&P Global Ratings заявило о приостановлении действия суверенных рейтингов Беларуси. Это объяснили отсутствием доступа к информации, необходимой для их поддержания. Об этом сообщает «Зеркало» со ссылкой на пресс-службу агентства.

«Сегодня агентство S&P Global Ratings приостановило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Республики Беларусь в иностранной валюте «SD/SD» и суверенный кредитный рейтинг «CCC/C» в национальной валюте в связи с наступлением срока погашения из-за отсутствия достаточной и своевременной информации для поддержания наших рейтингов. Например, нам не хватает данных об исполнении бюджета правительства, составе его долга и графике погашения долга», — говорится в обосновании отказа от рейтинга.

В агентстве сообщили, что готовы возобновить представление рейтингов после того, как недостающие данные станут доступными и в S&P придут к выводу, что они соответствуют их стандартам по количеству, своевременности и надежности. «Если по истечении разумного периода времени наши информационные требования для наблюдения по-прежнему не будут выполнены, мы отзовем рейтинги», — заявили в агентстве.

Напомним, S&P Global Ratings — входит в так называемую большую тройку международных рейтинговых агентств. Они выставляют кредитные рейтинги стран и эмитентов ценных бумаг. Летом 2022 года, после того, как Минск начал выполнять свои обязательства по еврооблигациям в рублях, вместе с двумя другими агентствами S&P снизило кредитные рейтинги Беларуси и заявило о дефолте по евробондам.

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