Великая артиллерийская война Юрий Кирпичев

11.09.2023, 11:42

Как долго она продлится и что ускорит победу Украины.

Итак, прошло более трех месяцев с начала украинского наступления. Каковы же итоги и выводы? На двух участках предполагаемого прорыва на южном фронте (восточнее Роботине и к югу от Старомайорське) продвижение в глубину составило 5-10 километров.

И хотя это километры сплошных минных полей невиданной в истории плотности и узлов обороны, прикрываемых артиллерией и авиацией, хотя их пришлось буквально прогрызать, теряя технику и поливая кровью бойцов Сил обороны Украины, хотя первая линия обороны русских на этих участках преодолена, медленное продвижение вызывает тревогу и некоторое разочарование Запада. Там активизировались разговоры о переговорах с агрессором, хотя даже ребенку понятно, что переговоры с Путиным бессмысленны.

Гораздо большего ожидали и украинцы, предвкушавшие прорыв к Азовскому морю и далее в Крым, но они хорошо понимают, сколь трудную задачу приходится решать ВСУ, и разочарованиям предаваться не собираются. Упрямство (лучше использовать термины упорство и стойкость) не зря считается одной их характерных черт их национального характера. Арестович часто использует выражение «люди длинной воли», взятое Львом Гумилевым из монгольских сказаний, и оно больше, чем к русским, подходит украинцам. Русские известны скорее безволием, покорностью с которой по воле начальства идут умирать ради любой, даже самой чуждой им цели. Эта безропотность и позволяла Москве проявлять долгую волю и достигать целей, не считаясь с жертвами и потерями, но сейчас нашла коса на камень, в этот раз Украина не одинока, а воли у нее самой предостаточно.

Путин, чья армия утратила стратегическую инициативу и способность наступать, хочет затянуть войну, превратить ее в войну на истощение? Он рассчитывает на бесконечное терпение своего народа и больший, чем в Украине, запас прочности экономики? Что ж, посмотрим, чья армия истощится раньше, боюсь, что его. Потому что не глубина прорыва и не квадратные километры освобожденной территории, но целенаправленное и вполне успешное истощение армии противника, планомерное уничтожение ее личного состава и артиллерии стало главным итогом трех месяцев наступления ВСУ.

Из чего следуют два вывода. Во-первых, успех в большой артиллерийской войне (речь идет не о контрбатарейной борьбе, а о характере войны как таковой) приходит не быстро и только после достижения на поле боя значительного превосходства именно в артиллерии, после подавления вражеской, а тем самым и подавления возможностей сопротивления. Во-вторых, всем стало окончательно понятно, что война будет долгой.

Большая артиллерийская война

Автор данной статьи часто пишет об артиллерии – в научно-популярных журналах, в военно-морском сборнике «Гангут», в американском журнале The Artilleryman, на его статьи ссылаются турецкие историки, их читают известные ученые и журналисты, поэтому начнём с первого вывода.

О том, что артиллерия, а не танки и авиация, стали главным инструментом этой войны, принявшей с осени прошлого года позиционный характер и весьма напоминающей этим Первую мировую войну, о том, что артиллерия (включая РСЗО и «Хаймарсы») наносит противнику до 85% всех потерь, я писал в январе этого года в «Зеркале недели». Но на поле боя это проявилось намного раньше, еще прошлым летом, когда главным образом на восточном фронте – вспомните штурмы Попасной, Северодонецка, Лисичанска, россияне стали применять тактику огневого вала, выпуская за сутки до 60000 снарядов(!) и снося все с лица земли перед собой. Тогда орудия ВСУ могли отвечать лишь одним снарядом на 10-15 российских.

Но с тех пор благодаря поставкам западных орудий, отличной боевой работе украинских канониров, благодаря их превосходству в точности и организации огня соотношение сил неуклонно меняется, и если сейчас на восточном фронте перевес в количестве артиллерии по прежнему на стороне россиян, то на южном уже господствует украинская арта.

Она уверенно выигрывает контрбатарейную борьбу, уничтожает артиллерию интервентов, лишая их оборону главной защиты. Она разрушает опорные пункты, не дает поднять голову вражеской пехоте во время атак ВСУ и косит ее во время фирменных самоубийственных контратак противника. Она даже наловчилась разминировать минные поля! Кассетные снаряды, накрывая большую площадь, приводят к детонации плотно поставленных мин.

Конечно, этому способствовало не только мастерство артиллеристов, качество и количество орудий, но и наличие достаточного боекомплекта для них, то бишь снарядов. Их поставка стала немалой проблемой, поскольку ВПК США и стран Европы не рассчитывал на такую войну – она не была предусмотренна их военными доктринами – и на такой ошеломляющий расход снарядов. А в Украине, как известно, главные склады боеприпасов взлетели на воздух по неясным причинам при предшественнике Зеленского, чем и объясняется снарядный голод нашей артиллерии...

Вот и пришлось мести и скрести по всем сусекам мира, через вторые и третьи фирмы организуя поставки снарядов из колебавшейся с выбором Болгарии, у которой старые сантименты к России, из Южной Кореи, которая избегала прямых поставок воюющей стране, и даже, поговаривают, обманом из Ирана! Не знаю, верить ли в это, но серый импорт есть серый импорт, и не только Россия умеет играть на этом поле. В общем, поставки снарядов в Украину с трудом, но наладили. Слава богу, в американских закромах нашлись пара миллионов кассетных.

Тогда как в России с этим еще прошлой осенью начались проблемы, и Z-военкоры жаловались на снарядный голод. На южном фронте сейчас эти жалобы возобновились. Потому-то и намерен Путин встретиться с Ким Чен Ыном – свое производство не способно обеспечить потребности фронта и не скоро сможет это сделать. На днях агентство Reuters, ссылаясь на информацию западного источника, сообщило, что Россия наращивает производство артиллерийских боеприпасов и через два года сможет производить до двух миллионов выстрелов в год. Однако собеседник агентства считает, что и такой темп производства не сможет компенсировать расход боеприпасов на фронте – в 2022 году российская армия израсходовала от 10 до 11 миллионов снарядов!

Аналогичная ситуация сложилась и в США: примерно на такой же уровень производства (2 млн) и в те же сроки (2 года) планирует выйти их военная промышленность. Германия также развивает производство снарядов и, к примеру, быстро развернула выпуск боеприпасов к своим же самоходным зенитным комплексам «Гепард», поскольку Швейцарию, блюдущую свой драгоценный нейтралитет, уговорить на поставки в Украину не удалось. В общем, ожесточённые сражения на полях Украины заставили Запад пересмотреть не только военные доктрины, но и требования к ВПК. И дали мощный импульс к его развитию и приведению в соответствие с нуждами реальной большой и длительной войны.

Война будет долгой

Увы, таков второй вывод из анализа ситуации на фронте и общей обстановки в мире. Об этом можно судить по многим признакам, начиная со все более интенсивного муссирования в России вопроса мобилизации. Давление ВСУ на южном направлении приносит свои плоды, пехота противника несёт большие потери, и русским приходится перебрасывать сюда последние резервы и даже наиболее боеспособные части, такие как полки 76-й дивизии ВДВ, с восточного фронта, где они сами вот уже два месяца безуспешно пытаются наступать. Но ведь и под сакральный для них Бахмут приходится подкрепления перебрасывать!

В цифрах пополнения армии добровольцами-контрактниками царит разнобой, но судя по всему, картина далека от рисуемой властью оптимистической, народ не так уж рвётся за бешеными по российским меркам деньгами, поэтому новая волна массовой мобилизации неизбежна, причем в самое ближайшее время. Иначе нечем будет затыкать дыры на фронте и он может рухнуть. А мобилизация, какого бы качества контингенты не поставила она под ружье, затянет войну.

Это мы уже наблюдали осенью прошлого года, когда массы свежемобилизованного пушечного мяса плюс завербованные Пригожиным лагерники позволили ВС РФ сначала стабилизировать фронт, а затем и начать зимне-весеннее наступление. Количество само по себе уже качество. Да, оно не принесло сколько нибудь значительных успехов, но дало время возвести несколько линий хорошо укреплённой обороны на юге, доставляющие ВСУ немалые проблемы.

Прогнозы дело неблагодарное, но боюсь, что война затянется как минимум до следующего лета, и это осознает руководство Украины. Иначе не пошло бы на замену областных военкомов и на смену министра обороны. И на усиление борьбы с коррупцией – союзники настойчиво этого добивались и даже намекали на увязывание размеров помощи с решительными шагами в этом направлении. 4-дневный визит глав всех антикоррупционных ведомств в США и громкий арест Коломойского недвусмысленно говорят об этом.

Но затягивание войны не входит в планы США и особенно Байдена, как бы ни была распространена эта конспирологическая гипотеза. Ему предстоят трудные выборы, и победа Украины весьма улучшила бы его шансы. В конце концов, Америка в лице его администрации вложила немалые деньги в помощь Украине и хотела бы, чтобы эти миллиарды окупили себя. Так что не удивлюсь, если в ближайшее время начнутся поставки дальнобойных ракет ATACMS. Не думаю, что они принесут быстрый перелом в войне, но сильно усилят артиллерию ВСУ и приблизят победу.

Юрий Кирпичев, «Обозреватель»

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