В Чечне будут шить форму для российских военных по контракту с жодинским «Свiтанкам» 6 11.09.2023, 11:52

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Об этом сообщил министр промышленности и энергетики Чечни.

По контрактам, заключенным с предприятиями «Моготекс» и «Свiтанак», на базе регионального общества слепых Чечни будет организовано производство военной формы для Министерства обороны России. Об этом сообщил министр промышленности и энергетики Чечни Адам Хакимов во время открытия магазина, специализирующегося на белорусских товарах, в Грозном, передает ИА «Чечня Сегодня».

По его словам, это предприятие будет выпускать до 5 тысяч комплектов продукции в месяц.

На открытии мультибрендового магазина присутствовал директор предприятия «Свiтанак» Юрий Лукашевич. Планируется открыть еще три подобных магазина в Чечне.

Адам Хакимов напомнил, что в марте текущего года было подписано соглашение о сотрудничестве между Министерством промышленности и энергетики ЧР и концерном «Беллегпром».

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