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В Польше будет 10 дополнительных выходных дней в 2024-ом году

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  • 11.09.2023, 12:10
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В Польше будет 10 дополнительных выходных дней в 2024-ом году

Белорусам на заметку.

В 2024 году в Польше будет 12 государственных праздников, объявленных выходными дни. 10 из них станут дополнительными выходными, отмечает Most.

1 января, в понедельник, будет праздноваться Новый год.

6 января в Польше отмечается государственный праздник Трёх королей, или Богоявление. Но в следующем году они придётся на субботу.

Пасха придётся на 31 марта, а 1 апреля также будет выходным. Это второй день Пасхи, или Светлый понедельник.

1 и 3 мая, среда и пятница, будут выходными по поводу Дня труда и Дня конституции, соответственно.

Пятидесятница придётся на воскресенье, 19 мая. А 30 мая, в четверг, будет праздник Божьего тела.

15 августа, в четверг, будет отмечаться Вознесение пресвятой Девы Марии.

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