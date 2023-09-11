В Волковыске силовики задержали прораба прямо на стройке

В Волковыске силовики задержали прораба прямо на стройке6
- 11.09.2023, 12:27
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Его арестовали на 10 суток.
В Волковыске силовики задержали прораба. Его «покаянное» видео опубликовал 11 сентября приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал, пишет zerkalo.io.
В ролике мужчину заставили рассказать о том, что он был задержан за распространение «экстремистских» материалов в интернете, а в 2020 году участвовал в «незаконных митингах».
— Дома имеется бчб-символика, — рассказал на камеру мужчина.
Пропагандистские ресурсы уточнили, что жителя Волковыска арестовали на 10 суток.