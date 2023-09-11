В Волковыске силовики задержали прораба прямо на стройке 6 11.09.2023, 12:27

5,826

Его арестовали на 10 суток.

В Волковыске силовики задержали прораба. Его «покаянное» видео опубликовал 11 сентября приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал, пишет zerkalo.io.

В ролике мужчину заставили рассказать о том, что он был задержан за распространение «экстремистских» материалов в интернете, а в 2020 году участвовал в «незаконных митингах».

— Дома имеется бчб-символика, — рассказал на камеру мужчина.

Пропагандистские ресурсы уточнили, что жителя Волковыска арестовали на 10 суток.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».