СМИ: Главного врача Путина задержали при попытке выехать в Беларусь 8 11.09.2023, 12:37

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Виктор Трухин

Ему вменяют растрату без малого шести миллионов долларов.

В Петербурге арестовали 59-летнего Виктора Трухина, который, как полагают, знал медицинские тайны Владимира Путина. Сначала его уволили с поста директора Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), потом он исчез шесть дней, а после выяснилось, что он заключен под стражу по решению суда. Ему вменяют растрату без малого шести миллионов долларов. Об этом пишет The Sun.

Виктора Трухина арестовали после того, как его поймали при «попытке бежать из страны» через Беларусь, утверждают журналисты. Он, как сообщается, полностью осведомлен о последних российских исследованиях и разработках в области вакцин, сывороток и «бактериальных препаратов».

Для родственников Виктор Трухин исчез 5 сентября. В этот день стало известно, что его увольняют из Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток.

Институт, который возглавлял Трухин, входит в состав Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) — российского государственного органа, призванного обеспечивать радиационную, химическую и биологическую безопасность РФ, а также занимается охраной здоровья. Он также занимался разработкой вакцин для борьбы с коронавирусом (вакцина «Конвасэл»), гепатитом и заболеваниями, передающимися половым путем, занимался экспортом российских вакцин.

Крупнейшим клиентом института была компания, принадлежащая близкому другу Путина Сергею Чемезову, бывшему коллеге по КГБ, который является миллиардером и главой Ростеха, государственного высокотехнологичного оборонного конгломерата, утверждают журналисты.

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