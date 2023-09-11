«Посидела на капоте DeSoto и, похоже, слишком увлеклась» 23 11.09.2023, 12:44

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Нашлась минчанка, которая устроила фотосессию на капоте ретрокара и оставила вмятину.

В минувшую пятницу в Минске произошел необычный случай: девушка в кошачьей маске ради эффектного фото села на капот 75-летнего ретрокара DeSoto и оставила внушительную вмятину. Хозяин машины принялся за поиски героини фотосессии, вскоре она сама вышла на связь. С минчанкой по имени Наталья поговорил Onlíner.

Напомним, минчанин Кирилл, владелец редкого 75-летнего ретрокара DeSoto, обнаружил на капоте авто огромную вмятину. Он изучил записи камер внешнего наблюдения и выяснил, как все произошло:

— На машине посидели буквально за пару минут до моего выхода. Это была девушка в маске, которую я видел в то утро во время фотосессии в арке соседнего здания. Как выяснилось, она и фотограф отсняли несколько сюжетов в разных позах на капоте моей машины. Я обратился в милицию с заявлением.

После публикации заметки о поисках девушки, оставившей вмятину на винтажном авто, объявилась и героиня фотосессии. По крайней мере, по словам владельца раритета, она сама призналась в сообщении:

— Фото в профиле нет, убедиться в этом точно я не могу. Но написала, это была она. Я всегда отношусь к личным данным людей очень осторожно. Потому предложил ей звонить в дежурную часть Ленинского РУВД или 102, чтобы идентифицировать себя.

Onlíner позвонил девушке, которая представилась как Наталья:

— Я действительно села на капот машины для снимков, о чем, конечно, жалею. Мы шли с девушкой по улице и увидели ретромашину. Если честно, думала, она не на ходу. Предположила, что советская, потому как в автомобилях совсем не разбираюсь. Была ассоциация со списанным самолетом, который ставят в общественном месте и по которому ползают дети. Я догадывалась, что он кому-то принадлежит. Но мы, похоже, слишком увлеклись. Понятно, что так делать нельзя. Потом мы увидели Кирилла, который подошел в машине, он увидел нас. Но в тот момент я почему-то не решилась подойти.

Наталья добавила, что после публикации о розыске действительно связалась с Кириллом, который и вправду посоветовал звонить на номер 102:

— Я так и поступила в субботу. Назвала себя, призналась. Там сказали, перезвонят в понедельник. Параллельно я предложила Кириллу поехать к мастеру, который смог бы устранить вмятину — за мой счет. Потому что у меня есть совесть. Но владелец отказался, сослался на занятость. Конечно, я не хотела повредить машину.

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