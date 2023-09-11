Россиянин напал на школу с ножом из-за страха перед «поляками и украинцами» 12 11.09.2023, 12:57

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Его отец — оккупант.

Вооруженный ножом 15-летний ученик ранил четверых человек в стенах школы на хуторе Красный Десант Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев.

«Подросток при попытке зайти в школу ранил четверых взрослых — троих сотрудников и родственника одного из учеников. Нападавший задержан очевидцами», — рассказал Голубев. Он добавил, что школьник страдает «страдает психическим заболеванием».

По информации Baza, девятиклассник пришел в школу в маске. Это не понравилось вахтерше. В ответ на требования снять маску школьник начал угрожать. Затем он достал нож и атаковал вахтера, учительницу, а также дедушку первоклассницы. Вахтер попыталась нажать тревожную кнопку, но она не сработала. Нападавшего задержали родители других школьников, когда тот пытался выбежать на улицу. В это время он кричал, что видит атакующих его «украинцев и поляков».

После инцидента, как сообщает Baza, у подозреваемого случился приступ эпилепсии. Согласно данным 161.ru, в медицинской карте учения стоит отметка «о шизофренических отклонениях легкой степени». По словам других учеников, девятиклассник считался «странным» и необщительным, но конфликтов со сверстниками у него не было. Подросток не ладил с учительницей по обществознанию — она его якобы «не понимала» и ставила плохие оценки.

Школьник живет с бабушкой, его родители в разводе. Накануне он виделся с отцом. Мужчина является военным и был мобилизован на войну в Украине осенью 2022 года. Недавно он получил ранение и приехал домой в отпуск.

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