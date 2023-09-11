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Генетики помогли девочке из Иваново избежать приюта

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  • 11.09.2023, 13:11
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Генетики помогли девочке из Иваново избежать приюта

Детективная история.

Брестские генетики помогли семилетней девочки из Иваново снова обрести семью. Девочка была в приюте. Ее изъяли из семьи, которую опека посчитала социально-неблагополучной, сообщает «Еврорадио».

Забрать девочку из приюта хотел житель Иванова. Он полагал, что является отцом ребенка. Однако в свидетельстве о рождении значился другой мужчина. Поэтому просителю отказали и ребенка не отдали. Тогда он подал в суд с требованием оспорить отцовством. Была проведена экспертиза, которая показала, что мужчина прав, он действительно является отцом ребенка. В итоге девочку отдали отцу.

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