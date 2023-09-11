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Могут развалить оборону россиян: военный обозреватель объяснил значение Клещеевки и Курдюмовки

  • 11.09.2023, 13:13
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Могут развалить оборону россиян: военный обозреватель объяснил значение Клещеевки и Курдюмовки

ВСУ имеют успехи к югу от Бахмута.

Украинский военный обозреватель Денис Попович сказал «24 Каналу», что российские оккупанты так отчаянно держатся за эти села, потому что боятся потерять город-крепость. Как известно, Бахмут имеет для них большое символическое значение.

«Эти населенные пункты имеют значение для вражеской обороны Бахмута. Если мы их освободим, для россиян будут очень большие риски отступить к рубежам, откуда они начинали наступление на город», – пояснил Попович.

ВСУ имеют выигрышные позиции на Бахмутском направлении

Украинские военные заняли господствующие высоты вокруг Бахмута и имеют огневой контроль над ним. Защитники активно применяют артиллерию с кассетными боеприпасами, позволяющими поразить большие участки скопления противника.

Российским оккупантам стало по-настоящему тяжело. Они пытаются исправить ситуацию, бросают туда самые лучшие силы и технику, но все бесполезно. Попытки врага штурмовать украинские позиции не дают результатов – разве что безумные потери с его стороны.

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