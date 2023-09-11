Лариса Щирякова отказалась подавать апелляцию на приговор 5 11.09.2023, 14:03

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Политзаключенную скоро должны перевести из СИЗО в женскую колонию.

Политзаключенная журналистка и краевед Лариса Щирякова отказалась подавать апелляцию на свой приговор. Вскоре ее этапируют в колонию, передает «Белсат».

11 сентября проходят 10 суток, в течение которых, согласно законодательству, Лариса Щирякова могла подать апелляцию по поводу приговора, оглашенного 31 августа.

О том, что оспаривать вынесенное наказание Лариса не собирается, она сообщила еще до начала судебного процесса над ней. То же самое она повторила и после вынесения приговора.

Свое решение Лариса Щирякова обосновывает тем, что считает это напрасным занятием, потому что в делах, по которым проходила журналистка, подача апелляции только продлевает время пребывания в СИЗО, но не изменяет самого приговора.

Ожидается, что уже на этой неделе Ларису Щирякову этапируют в женскую исправительную колонию № 4.

Напомним, что Ларисе Щиряковой 31 августа был вынесен приговор – 3,5 года колонии общего режима и штраф в размере 3500 рублей.

Ее обвинили по статьям о «распространении в интернете заведомо ложных сведений, дискредитирующих Республику Беларусь» (ст. 369-1, ч. 1), а также «в содействии экстремистской деятельности» (ст. 361-4 УК, ч. 2).

Щирякову задержали в Гомеле 6 декабря 2022 года. Известно также, что после задержания Ларисы ее 16-летнего сына милиция передала в социально-педагогический центр, откуда парня не отдавали родственникам, ссылаясь на то, что ждут «законного представителя» – отца, который живет в Новосибирске. Позже подростка все же забрал отец, специально прилетевший из России.

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