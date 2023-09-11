«Моссад»: Попытки Ирана поставить России ракеты были предотвращены 5 11.09.2023, 14:13

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Израильские спецслужбы заявили, что новые сделки также будут предотвращены.

Россия и Иран наращивают сотрудничество в военной сфере: в Тегеране были готовы предоставить Москве ракеты, а та продает ему современное оружие, которое может предоставлять угрозу самому существованию Израиля. Об этом заявил на конференции по борьбе с терроризмом директор израильской службы внешней разведки «Моссад» Давид Барнеа, The Moscow Times.

В дополнение к беспилотникам, которые Иран уже около года продает России для использования в войне против Украины, Тегеран также намеревался предоставить ей ракеты ближнего и дальнего радиуса действия, заявил Барнеа (его цитирует газета The Times of Israel). Но, по его словам, попытки поставить ракеты были предотвращены. Барнеа не предоставил больше никаких подробностей, лишь добавил: «У меня есть ощущение, что вскоре будут предотвращены новые сделки».

Поначалу, как сообщали западные СМИ со ссылкой на разведданные, иранцы не хотели давать ракеты. Но в октябре 2022 г. The Washington Post писала, цитируя представителей США и их союзников, что Тегеран тайно согласился послать ракеты «земля-земля»: к отправке готовилась первая партия ракет Fateh-110 и Zolfaghar, способных поражать цели на расстоянии до 300 и 700 км соответственно.

Представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби говорил в декабре, что, по данным США, Иран рассматривает возможность продажи России «сотен баллистических ракет».

Однако в марте 2023 г. Financial Times сообщала со ссылкой на оценки НАТО, что в Москве не решаются на закупку, опасаясь, что тогда США начнут поставлять Украине свои ракеты большой дальности ATACMS. Представители Вашингтона тогда публично предупреждали Иран о негативных последствиях расширения военного сотрудничества с Россией.

С тех пор подобные ракеты Киев получил от Великобритании и Франции, а администрация Джо Байдена, по последним сообщениям, склоняется к тому, чтобы наконец предоставить ATACMS.

Что касается российской техники, Барнеа сказал: «Мы боимся, что взамен русские передадут иранцам то, чего у них нет, современное оружие, которое, конечно, будет угрожать миру [в Израиле] и даже нашему существованию». Но если от действий Ирана пострадают израильтяне или евреи, лидеры Ирана поплатятся, потому что тогда Израиль доберется «до высших эшелонов» иранского руководства, предупредил глава «Моссада».

Кирби в декабре говорил, что в обмен на ракеты Россия предлагает Ирану «беспрецедентную военную и техническую поддержку, которая преобразует их отношения в полноценное партнерство в оборонной сфере». По его словам, Россия обучает иранских летчиков управлению истребителями Су-35, которые Иран может получить в течение года.

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