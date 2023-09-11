Белорусы спешат досрочно потратить семейный капитал 11.09.2023, 14:16

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Эти выплаты попали под ограничения, которые ввели для уехавших из страны.

На 1 сентября многодетные семьи открыли почти 130 тысяч депозитов по семейному капиталу. Об этом сообщает «Зеркало» со ссылкой на Минтруда. Больше половины семей — почти 75,4 тыс. — решили досрочно потратить эти деньги. Напомним, ограничения, которые ввели недавно чиновники по доверенностям, которые оформлены за границей, касаются в том числе семейного капитала.

На начало этого месяца было открыто 129 974 депозитов по семейному капиталу. При этом на досрочное использование этих денег подали 75 376 заявлений. Большинство из них — на улучшение жилищных условий (62 240). На получение медицинских услуг — 7865 заявлений, на образование — 5266, а на покупку товаров для инвалидов — 5.

Досрочно решили использовать капитал 58% семей. Для сравнения: месяцем ранее этот показатель был на уровне 57,2%.

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