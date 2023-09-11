Сдающей в аренду недвижимость жительнице Витебска насчитали $400 тысяч налога 8 11.09.2023, 14:25

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За что?

В Витебске в уклонении от уплаты налогов подозревается владелица крупного бизнеса по сдаче в аренду недвижимости, сообщила пресс-служба Комитета Госконтроля. Женщине и ее семье принадлежат 45 объектов недвижимости: земельные участки, офисы, склады, торговые и подсобные помещения, квартиры, расположенные на территории Витебской, Гомельской и Минской областей.

Витебчанка ведет свой бизнес с 2001 года. На протяжении многих лет она была зарегистрирована в качестве ИП и применяла упрощенную систему налогообложения.

Однако приобретение новых объектов недвижимости и сдача их в аренду привели к тому, что выручка предпринимательницы стала превышать предельный порог, установленный для применения упрощенной системы налогообложения (УСН).

«С целью минимизации налогов по инициативе женщины начиная с 2014 года поэтапно в качестве ИП были зарегистрированы ее ближайшие родственники (супруг, его брат, сыновья). Чтобы разделить между ними выручку по договорам дарения распределялись объекты», — утверждают в КГК.

По информации контрольного ведомства, сдачу в аренду объектов недвижимости осуществляла даже швейная мастерская, которая также принадлежит семье. Через ее реквизиты оформлялись сделки по аренде. Причина все та же — искусственное разделение объектов недвижимости и полученной от их сдачи в аренду выручки, считают в Госконтроле.

В ведомстве подчеркнули, что владелица бизнеса уклонилась от уплаты налогов на сумму более миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Наложен арест на 45 объектов недвижимости общей стоимостью более 21 млн рублей. Все фигуранты дали признательные показания. В добровольном порядке в бюджет возмещен причиненный ущерб на миллион рублей.

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