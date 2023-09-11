Стало известно, как исчез врач Кадырова 1 11.09.2023, 14:50

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Сулейманов (слева), Даудов (на заднем плане) и Кадыров

Фото: instagram

Его заподозрили в отравлении главы Чечни.

Экс-министр здравоохранения Чечни, бывший вице-премьер Эльхан Сулейманов просто исчез после того, как обсуждал исследование состояния здоровья Рамзана Кадырова.

Близкий друг Сулейманова рассказал «ВЧК-ОГПУ», произошедшее накануне исчезновения знаменитого врача.

«Эльхан Сулейманов очень профессиональный человек с высокими личными стандартами. Он мягкий, коммуникабельный, неконфликтный. Классический интеллектуал. Он пришел к Кадырову уже реализовавшимся человеком. Он построил клинику Патеро. С должности вице-премьера Чечни он должен был перейти на должность заместителя министра здравоохранения России. Буквально за несколько дней до неожиданного освобождения до поздней ночи он обсуждал с врачами из Москвы анализы и причины странной болезни Кадырова. Звонил знакомому в Германию по этому поводу. Потом просто исчез», - сказал источник.

Позже появилась информация об отставке Сулейманова. Друзьям все это время говорят, что он поехал с семьей в Баку, занимается наукой, не хочет никакой публичности и не будет общаться.

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