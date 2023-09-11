В Минске разгораются страсти вокруг «смерти» известного ритейлера 3 11.09.2023, 14:53

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Юрий Чиж

Как с этим связан бывший «кошелек» Лукашенко, который попал в опалу?

У компании «Простормаркет» семьи Юрия Чижа продолжаются финансовые разборки из-за долгов. Ритейлер пытается рассчитаться даже с привлечением через суд средств владелицы и бывших членов наблюдательного совета фирмы, пишет «Зеркало».

В конце октября в Экономическом суде Минска рассмотрят дело о признании банкротом компании «Простормаркет», которая развивала сеть гипермаркетов ProStore (сейчас сеть перешла в руки компании «Просторитейл»). Иск о банкротстве подавала «АСБ лизинг» — «дочка» «Беларусбанка».

Но до того, как будет поставлена точка в вопросе ликвидации, фирма будет пытаться решить несколько финансовых и юридических вопросов. Так, на 18 сентября в Экономическом суде Минска состоится заседание по делу о привлечении к субсидиарной ответственности» заявителя «Простормаркет» сразу к шести ответчикам, причастным к этой компании. Среди них фирма «Трайпл», дочь известного бизнесмена Юрия Чижа — Татьяна, которая, вероятно, является владелицей одной или нескольких его компаний, бывшая или все еще действующая директор «Простормаркет» — Алеся Мойсейчик.

Также в списке ответчиков значатся люди, которые входили в совет директоров «Простормаркета»: Алексей Шутро, Константин Толох, Сергей Лозюк. Как следует из определения дела, их хотят привлечь к ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств перед кредиторами, скорее всего, по долгам самой фирмы перед кредиторами.

На октябрь в этом же суде рассмотрят дело этой фирмы против «Простормаркет плюс», также связанной с семьей Чижа. С ней связан торговый центр в Малиновке. В этом случае дело будет касаться признания «недействительной государственной регистрации — изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы юридических лиц».

Напомним, решение о ликвидации компании, которая развивала торговую сеть, приняли в декабре 2020 года на собрании акционеров. К тому времени фирма уже несколько лет испытывала трудности, которые начались в период ареста ее владельца Юрия Чижа. Как писали СМИ, по данным на 2020 год, обязательства компании превышали 37 млн рублей.

Белорусский бизнесмен Юрий Чиж считался главным «кошельком» Лукашенко. Получив от государства доступ к дешевой российской нефти, он ранее с помощью своего партнера всего за полтора года заработал на Беларуси более 5 миллиардов долларов на манипуляциях с разбавителями и растворителями. Однако позже бизнесмен попал в опалу.

13 февраля текущего года суд Центрального района Минска приговорил Юрия Чижа к 3,5 года лишения свободы. Уголовное дело в отношении него было возбуждено на основании заявления экс-партнера Владимира Япринцева.

По решению суда Чиж был признан виновным в мошенничестве и легализации преступных доходов. Но к нему применили амнистию и зачли в срок наказания то время, которое он уже пробыл в заключении в течение марта — сентября 2022 года.

Компания «Трайпл», которой осенью прошлого года исполнилось 30 лет, сейчас находится в процедуре банкротства.

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