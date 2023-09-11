Скидку на российский газ для Китая увеличат почти до 50% 4 11.09.2023, 14:58

2,634

Газовая стратегия РФ провалилась.

Правительство запланировало дальнейшее снижение цены на российский газ для Китая, сообщает Reuters со ссылкой на внутренние документы кабмина, подготовленные в рамках формирования бюджета на 2024 год.

В этом году поставки «Газпрома», которые осуществляются по запущенному в 2019 году трубопроводу «Сила Сибири», обойдутся КНР в $297,3 за тысячу кубометров.

Это на 40% ниже цены, которую платят клиенты в Турции и Европе: для них тот же газ стоит $501,6 за тысячу кубов.

В следующем году скидка для Китая увеличится до 46%, следует из проектировок правительства: газ из «Силы Сибири» будет стоить $271,6 за тысячу кубометров, а для Турции и Европы — $481,7.

По итогам 2023 года «Газпром» должен прокачать в КНР 22 млрд кубометров газа, а в следующем году объем поставок планируется нарастить до 30 млрд кубов. Это, впрочем, компенсирует лишь одну шестую от былого экспорта в Евросоюз, который на пике доходил до 170–180 млрд кубометров в год.

С тех пор поставки на некогда главный рынок «Газпрома» схлопнулись более чем в 7 раз. За январь–июнь в Европу из России было поставлено 12 млрд кубометров газа, и если темпы прокачки сохранятся, то по итогам года их общий объем станет минимальным со второй половины 1970-х годов.

В результате выручка «Газпрома» на европейском рынке может сократиться в четыре раза, прогнозирует аналитик БКС Рональд Смит. Это еще больше ударит по балансу компании, которая получила 1,3 трлн рублей чистого убытка во втором полугодии 2022 года, после отключения газа почти всем европейским странам.

В январе–июне 2023 года «Газпрому» удалось выйти на прибыль, которая, впрочем, оказалась в 8 раз ниже, чем за аналогичный период годом ранее, — 296 млрд рублей против 2,5 трлн.

При этом свободный денежный поток компании стал отрицательным: поступления от операционной деятельности (681 млрд рублей) едва покрыли половину расходов на оплату капитальных строек (1,3 трлн рублей). Чтобы закрыть кассовый разрыв, «Газпром» истратил две трети запасов наличных на счетах: из 2 трлн рублей, которые были накоплены перед началом войны, к 1 июля 2023 года осталось лишь 683 млрд.

Вся газовая стратегия России «оказалась саморазрушительной и обернулась полным провалом», говорит аналитик Bruegel Симон Тальяпьетра: «Кремль думал, что используя газ как оружие против ЕС, они добьются немедленного сокращения поддержки Украины, но это оказалось полностью неверным». Доля российского газа на европейском рынке с почти половины в начале 2021 года рухнула до 10%, подсчитали в Bruegel. При этом хранилища остаются рекордно заполненными, а подготовка к зиме завершена на месяцы раньше сроков.

«Россия потеряла статус крупного мирового экспортера газа, и потеряла его навсегда», — говорит Тальяпьетра.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».