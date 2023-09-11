ВСУ с помощью дрона уничтожили комплекс тепловизионного наблюдения «Муром-П»
- 11.09.2023, 15:30
Видеофакт.
Бойцы ВСУ с помощью дрона-камикадзе уничтожили вражеский комплекс наблюдения «Муром-П».
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинские воины опубликовали в соцсетях.
«Бойцы разведывательной роты 101-й отдельной бригады Территориальной обороны обнаружили и обезвредили комплекс автономного мобильного видео-тепловизионного наблюдения «Муром-П» оккупантов», - говорится в комментарии к видео.