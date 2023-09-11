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ВСУ с помощью дрона уничтожили комплекс тепловизионного наблюдения «Муром-П»

  • 11.09.2023, 15:30
ВСУ с помощью дрона уничтожили комплекс тепловизионного наблюдения «Муром-П»

Видеофакт.

Бойцы ВСУ с помощью дрона-камикадзе уничтожили вражеский комплекс наблюдения «Муром-П».

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинские воины опубликовали в соцсетях.

«Бойцы разведывательной роты 101-й отдельной бригады Территориальной обороны обнаружили и обезвредили комплекс автономного мобильного видео-тепловизионного наблюдения «Муром-П» оккупантов», - говорится в комментарии к видео. 

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