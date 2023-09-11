Могилевчанка заперла в квартире учительницу и психолога, которые пришли проведать ученика 11.09.2023, 15:36

иллюстративное фото

Она не выпускала их 3,5 часа.

В Могилеве женщина заперла в квартире учительницу и беременного психолога, которые пришли проведать ученика. Она не выпускали их 3,5 часа. Поводом для визита в семью стало то, что ребенок не пришел в школу.

Учитель вместе с социальной службой и психологом начали выяснять причины пропуска занятий. Домой к мальчику пришли два педагога. Как рассказала одна из них, представителей школы сначала долго не пускали в квартиру, пишет «Могилев онлайн».

О том, где находится ребенок, мать говорить педагогам сначала отказывалась. Затем их пустили. Оказалось, мальчик был у себя в комнате, с ним все хорошо. На этом история могла закончиться, однако хозяйка квартиры решила «проучить» визитеров.

«Нас завели на кухню и сказали, что не выпустят, пока не придет участковый. То, что с нами был педагог-психолог — беременная женщина — никого не смутило. Там мы провели около трех с половиной часов», — рассказала учительница.

Как оказалось, учительские заботы мать классифицировала как проникновение на частную собственность. В итоге пришел участковый, все разошлись по домам, а ребенка перевели в другую школу.

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