Уроженка Минска открыла в Варшаве инновационную школу 11.09.2023, 15:52

2,366

Обучение в ней дает возможность детям получить два диплома: польский и американский.

В Варшаве накануне нового учебного года прошла презентация American Elite School (Американской элитной школы ― прим.), которую открыла уроженка Минска Ольга Хомиченок.

Сайт Charter97.org узнал у Ольги, чем ее школа отличается от остальных, кто в ней преподает и есть ли интерес со стороны жителей Варшавы.

― Как прошла презентация вашей школы?

— Замечательно. Интерес со стороны жителей Варшавы однозначно есть. На презентацию пришли представители разных национальностей, и, конечно же, белорусы и украинцы. Набор в школу все еще идет и это очень приятно. Стартовали мы в понедельник, 4 сентября.

― Ваша школа ― альтернатива традиционной. Как родилась идея открыть ее?

— Я сама родом из Минска. Окончила Минский государственный педагогический колледж и Минский государственный лингвистический университет со степенью бакалавра педагогики и магистра лингвистики английского языка. В 2000-ом году я переехала в Америку, где у меня родился сын. Когда он пошел в школу, то, по моему мнению, она была не такого качества, как мне бы хотелось.

Пока сын был маленьким, я открыла центр раннего развития, потом детский сад, а когда повзрослел, то поняла, что нужно и школу открывать.

Я считаю минское образование очень хорошим и мне всегда хотелось создать что-то высокого качества. Вот так и родилась школа Blooming Minds STEAM Academy (Академия Молодых Умов STEAM ― прим.).

― Почему после США вы решили открыть школу в Польше?

— Когда я несколько лет назад приезжала в Варшаву, то познакомилась с моим бизнес-партнером. Кстати, он тоже родом из Беларуси.

В процессе общения мы подумали, что у варшавских родителей мог бы быть интерес к инновационной школе. Мы подумали, что польским детям будет интересно ходить в американскую школы, получить американский диплом, чтобы им потом легче было продолжить образование или в Штатах, или где-то еще в Европе. Так мы и решили попробовать.

― Получается, что школа в Варшаве ― это ваш первый проект за границей?

— Да. В Чикаго у меня есть центр раннего развития, несколько детских садов и одна школа. Тем не менее и я, и мой бизнес-партнер настроены на расширение. Плюс у нас еще будет онлайн-школа.

— Скажите, а почему родителям и детям стоит выбрать именно вашу школу?

— Наша школа делает очень большой упор на позитивное, на успех. У нас прямо в программе дети заполняют и ведут дневники успеха. Ведь особенно в подростковом возрасте у детей бывают какие-то депрессивные состояния. Мы же создаем им опору: ты успешен, загляни в свой дневник успеха и посмотри, чего ты добился.

Кроме того, у нас сильное углубленное математическое образование и изучение английского языка по 6 направлениям.

В концепцию школы прямо заложено воспитать успешных детей с сильным характером и своей точкой зрения.

Для этого мы используем систему EduScrum. Благодаря этому занятия выглядят как активное обсуждение темы между учениками и преподавателем, вместо простой начитки материала.

— В чем разница в подходе к ученикам в вашей школе по сравнению с другими школами?

— У нас делается упор не только на образование. Мы сравниваем образование с деревом, которое корнями уходит в этику и доброту. Также нам важно, чтобы у детей, которых мы выпустим, была своя точка зрения на происходящее вокруг, свои принципы.

Можно много чего знать, но если у тебя нет характера, то тяжело чего-то в жизни добиться. Развитие характера мы закладываем и через книги, которые выбираем и которые потом дети обсуждают с педагогом.

— Какие еще есть уникальные особенности вашей школы?

— В нашей школе в Варшаве дети могут обучаться как онлайн так и оффлайн. Это удобное решение для тех кто часто путешествует или хочет получить современное образование но не может физически посещать занятия. Во время онлайн уроков, которые проходят в форме стрима, ученики также задают вопросы и обсуждают темы с преподавателем, как и те кто занимается оффлайн. Таким образом, благодаря подходу EduScrum, даже на расстоянии дети учатся работать в команде, проявлять инициативу и искать новые креативные решения.

— Вы также отмечали, что в школе уделяется много внимание внеклассной работе. Зачем это нужно и в чем проявляется?

— Вся наша образовательная программа построена таким образом, чтобы заложить основу для поступления в престижные университеты «Лиги плюща» или другие престижные высшие учебные заведения.

Внеклассная программа нашей школы (CAS) позволяет ученикам создать всесторонний профиль, демонстрирующий не только их академические достижения, но и творческие способности, физическую форму и стремление служить другим. Такой опыт часто является обязательным критерием для поступления в ведущие университеты мира.

― На какой возраст детей рассчитана школа в Варшаве? Сколько детей будет в классах?

— На данный момент мы набираем с 0 по 8-й класс. В следующем году мы планируем открыть лицей. Максимальное количество детей в классе — 16. Для того чтобы была возможность уделить детям индивидуальное внимание и дать максимально качественное образование.

К слову, когда я училась в школе, то у меня в классе было аж 36 детей.

― Расскажите об учителях в American Elite School.

— На данный момент у нас все учителя, кроме учителя физкультуры, — носители языка. Все образование у нас ведется именно на английском языке. Но не могу сказать, все время ли у нас будут только носители. Потому что иногда бывает учитель от Бога, который просто говорит по-английски, но это не его родной язык.

― Как записаться в вашу школу?

— Нужно прийти к нам на собеседование, где мы оценим готовность ребенка. Начиная со второго класса, нужно дополнительно пройти тест. У нас есть также специальные бонусные условия для тех кто переходит в нашу школу из других учебных заведений!

Подать заявку в American Elite School можно по ссылке. Школа находится в Варшаве по адресу ул. Wyścigowa 8A.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».