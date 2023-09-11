Экспорт нефти из России сокращается, но бензина на заправках нет 1 11.09.2023, 15:49

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Эксперт объяснил, что происходит в нефтегазовом секторе РФ.

Индия сокращает поставки нефти из России: в августе закупаемое количество нефти упало еще на четверть. Падение закупок продолжается третий месяц подряд. По данным на июнь 2023 года, Россия продавала Индии 36% своего нефтяного экспорта, больше поставлялось только в Китай. В интервью Bloomberg 1 сентября министр нефти и газа Индии заявил: стране выгоднее покупать нефть на Ближнем Востоке.

В целом экспорт нефти из России в первом полугодии достиг минимальных значений. По данным обзора нефтяного рынка Международного энергетического агентства, например, в июне Россия продала нефти почти вдвое меньше, чем в июне прошлого года: всего на 11 млрд 800 млн долларов, вместо 20,5 млрд год назад. Даже в российском Минфине признали, что за первое полугодие нефтегазовые доходы России сократились на 47% к первому полугодию 2022 года.

При этом в самой России возник дефицит нефтепродуктов, пишет агентство Reuters. Один из нефтетрейдеров на юге России рассказал агентству, что в Краснодарском крае, республике Адыгея и Астрахани в продаже нет бензина А-92, А-95 и дизельного топлива. А в июле цены на топливо в России начали снова расти.

О происходящем на рынке нефти в России рассказал «Настоящему времени» аналитик нефтегазового сектора RusEnergy Михаил Крутихин.

– Объясните, пожалуйста, этот парадокс: у России падает объем экспорта нефти, но при этом на внутреннем рынке возникает дефицит. Как это возможно?

– Во-первых, нефтяные компании стремятся отправить на экспорт все, что только возможно. Поскольку добыча нефти в России падает – цифры засекречены, но если обратиться к менеджерам нефтяных компаний, то они подтверждают, что добыча в России сокращается, – близки к исчерпанию ресурсы той нефти, которую легко и дешево извлекать. То есть нефти с низкой себестоимостью. А на дорогие и сложные промыслы нефтяные компании просто не идут. Поэтому нефти им не хватает для экспорта, чтобы хотя бы что-то выручить за эту нефть.

А в России у них выручить за нефть не сильно получается. Правительство сократило компенсацию нефтяным компаниям – так называемый демпферный механизм – вполовину. Компании немножко поддерживали, чтобы они не завышали цены на АЗС. И вот сейчас эта компенсация уполовинилась, и нефтяным компаниям совершенно невыгодно отправлять нефть на переработку, чтобы продавать "дизельку" и "бизнес" в розницу.

Первым почувствовали дефицит в некоторых российских областях и в оккупированном Крыму из-за того, что там рядом военные нуждаются в очень больших объемах топлива, поэтому для гражданского населения просто не хватает. А затем уже стали чувствовать везде по России, включая Дальний Восток. Поскольку нефть идет на экспорт, пусть и сокращенными объемами по сравнению с тем, что было раньше, но все равно нефтяные компании выжимают из этого все, что могут.

А что касается Индии, которая сокращает импорт из России, то здесь сразу несколько причин. И одна из причин – напряженность в акватории Черного моря. Владельцы танкеров просто не хотят заходить в российские порты, а страховые компании повысили плату за страховку нефтеналивных грузов. Поэтому цена на российскую нефть поднялась для Индии так, что стало выгодно снова покупать нефть у стран Персидского залива. Там транспортное плечо гораздо короче и цена примерно такая же, как у российской нефти, поэтому зачем им стараться покупать токсичную российскую нефть.

– А речь про какую цену в данный момент? Министр нефти и газа Индии говорил, что правительство поручило нефтяным компаниям следовать этому установленному ценовому лимиту "большой семерки". Зачем вообще Индии соблюдать эти правила? И какая тогда цена?

– Во-первых, Индия старается быть политкорректной в отношении стран Запада, с которыми у нее гораздо шире и глубже отношения, чем с той же самой Россией. Поэтому порекомендовали индийским компаниям следовать традиционным торговым схемам, потому что с Россией схема получилась не совсем традиционная. Российские компании не могут получать [оплату] в долларах, поскольку такие транзакции через западные банки не проходят. Поэтому индийские компании с удовольствием платили России в рупиях за российскую нефть. А рупии эти России девать просто некуда, потому что такого объема товаров в Индии для России просто не найдется. Каким-то мертвым грузом, фантиками эти рупии лежат в банках, не находя никакого применения. Поэтому российские компании, положа руку на сердце, не очень заинтересованы в том, чтобы продавать нефть Индии и получать за это рупии.

Да и в Индии тоже посмотрели на то, что цены на российскую нефть растут из-за страховки, из-за транспортного плеча, из-за того, что она становится все более и более токсичной в отношениях с Западом, и сказали: "Давайте вернемся к старым схемам и диверсифицируем поставки, для того чтобы не рисковать своей собственной нефтяной отраслью".

– По итогу что происходит с российским бюджетом в той части, в которой он наполняется нефтегазовыми доходами?

– Уже опубликованы данные, что на 47% сократились нефтегазовые доходы в российский бюджет. И это только по итогам фактически двух налогов: налог на добычу полезных ископаемых и вывозная таможенная пошлина. А там же еще другие поступления от нефтяных компаний и отчисления от прибыли в виде налогов. И прибыль тех компаний, которые обслуживают "нефтянку", и налоги на персонал нефтяных и обслуживающих их компаний. То есть доходы России снизились из-за того, что нефть невозможно продать. Только нефтяные – на 47%, а так бюджет очень сильно страдает. И страдают, кстати, российские граждане, которые видят повышение цен на АЗС или дефицит топлива.

– Эта тенденция будет продолжаться? Например, в начале года оказалось, что Индия никуда с этого рынка не денется и будет покупать нефть.

– Нет, вот уже Китай ушел, Индия резко сокращает закупки российской нефти. Китай восстановил объемы до довоенного уровня. Поэтому как было раньше – столько нефти Китай у России и покупает. И Индию заменить будет практически некем. Потому что куда отправлять российскую нефть и нефтепродукты? Какие-то объемы, конечно, идут, но говорить о том, что заменить такого крупного покупателя на мировом рынке, как Индия, смысла нет. Я думаю, что на фоне того, что вообще объемы добычи нефти в России сокращаются, российский бюджет ждут трудные времена.

– Когда они настанут?

– Они уже настают. Мы видим, что жизненный уровень населения сокращается. Но мне сдается, что подушка безопасности для режима все еще довольно мощная. Мы видим, что из-за того, что потенциальное недовольство населения подавляется и карательные органы по-прежнему работают, да еще как, я думаю, что еще какое-то время население такую ситуацию будет терпеть.

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