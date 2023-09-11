В Люблине родным Анджея Почобута вручили медаль 75-летия миссии Яна Карского 11.09.2023, 16:03

Награду за политзаключенного получил его брат.

10 сентября в Люблине осужденного на восемь лет белорусского журналиста Анджея Почобута наградили медалью 75-летия миссии Яна Карского. Награду за политзаключенного получил его брат Станислав, пишет baj.by со ссылкой на «Польское радио».

Во время церемонии Станислав Почобут рассказал, что хотел бы, чтобы эту медаль лично получил его брат:

— Я не чувствую себя достойным получить эту медаль, в голове все время крутятся странные мысли, что лучше бы ее забрал Анджей. Я не сделаю это так хорошо, как он, — растроганно сказал Станислав Почобут. — Надежда всегда умирает последней, мы верим, что в конце концов стены рухнут и все выйдут. В Беларуси сейчас более 1500 признанных политзаключенных и почти столько же непризнанных, которые не обратились за помощью и не сказали, за что находятся в тюрьме, — сказал Станислав.

Напомним, что общество Яна Карского решило отметить Анджея Почобута, чтобы выразить солидарность с заключенным журналистом. Само решение о награждении нужно расценивать как реакцию на давление, которое испытывает Андрей в новополоцкой колонии.

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