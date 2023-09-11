В Беларуси банки продолжают вводить изменения для клиентов
- 11.09.2023, 16:22
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Это связано и с решением Raiffeisen Bank International по нашей стране
Белорусские банки продолжают вводить изменения для своих клиентов из-за решения Raiffeisen Bank International, пишет «Зеркало».
Напомним, эта австрийская компания ранее сократила корреспондентские отношения с банками стран СНГ, это затронуло и нашу страну. Из-за этого белорусские банки искали альтернативу среди корреспондентов, то есть посредников по переводам. Те финучреждения, которые продолжили работать с Raiffeisen Bank International, пересматривают условия для своих клиентов.
«БНБ-Банк» с 8 августа ввел комиссию за зачисление денег на текущие счета физлиц, которые поступили в евро через корреспондентский счет в Raiffeisen Bank International AG. Сбор для резидентов нашей страны составит 3% от суммы (но не больше 50 евро), а для нерезидентов — 3,25% от суммы платежа.
С 8 сентября «БНБ-Банк» ввел аналогичную комиссию за подобные зачисления на счета с карточками.