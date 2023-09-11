«Вышки Бойко» освобождены от россиян: в украинской разведке рассказали детали 2 11.09.2023, 16:42

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Оккупанты размещали на башнях средства радиоэлектронной борьбы.

Так называемые «вышки Бойко», которые находятся в Черном море, Украина вернула под свой контроль, и это является очередным шагом, в частности, для деоккупации временно захваченного россиянами Крыма.

Противник использовал объекты в качестве наблюдательных пунктов и размещал там средства радиоэлектронной борьбы, рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии liga.net.

- Восстановление контроля - это эффективное использование этих объектов, чтобы помогать Силам обороны... Если мы анализируем события в Крыму за последние несколько месяцев, то видим активные мероприятия. Oсвобождение «вышек Бойко» - очередной шаг для освобождения Крыма и возвращения контроля над акваторией Черного моря, - отметили в ГУР.

Напомним, 11 сентября стало известно, что подразделения ГУР Минобороны Украины провели уникальную операцию и освободили от российских захватчиков «вышки Бойко». В частности, украинские воины прогнали врагов с буровых платформ «Украина» и «Петр Годованец». РФ захватила вышки в 2014 году.

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