Силовики задержали 17-летнего подростка за татуировку о «русском военном корабле» 3 11.09.2023, 16:52

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Он учится в колледже на третьем курсе.

ГУБОПиК задержал 17-летнего парня за тату о «руcском военном корабле». Его снимок, а также фото татуировки подростка, появились в провластных телеграм-каналах.

На «покаянном» видео парень говорит, что учится в Минском государственном колледже техники и технологий строительства на 3 курсе, передает «Белсат».

«Ранее был судим за «осквернение» государственной собственности в 2021 году и участвовал в митингах. В 2020 году мне было 15 лет. В 2022 году набил татуировку, которая «унижает честь и достоинство» российских военных», – говорит он на видео силовиков.

Как вычислили подростка – неизвестно. Ранее в таких случаях силовики заставляли людей выводить «неправильные» тату. На видео парень также говорит, что обязуется вывести эту татуировку после отбытия наказания. Однако о дальнейшей судьбе парня ничего не сообщается.

Фраза «руcский военный корабль, иди на х**» появилась в начале полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Она связана с событиями на острове Змеиный.

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