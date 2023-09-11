Синоптики: На неделе будет до +31°С 11.09.2023, 17:07

Прогноз погоды по Беларуси на 12-14 сентября.

12 сентября погодные условия будет формировать область повышенного атмосферного давления. Небольшая облачность. Преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах будет сгущаться слабый туман. Ветер южный, юго-восточный слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью +6..+12°С, по западу Беларуси до +15°С, местами по востоку страны она составит +3..+5°С; максимальная днем будет от +23°С по северо-востоку до +29°С по юго-западу страны. Атмосферное давление существенно не изменится, пишет pogoda.by.

13 сентября погодные условия продолжит формировать область повышенного атмосферного давления, в юго-западных районах страны – теплая воздушная масса средиземноморского происхождения. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южной четверти умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит от +7°С по востоку до +17°С по западу страны, максимальная днем будет +22..+28°С, в юго-западных районах Беларуси воздух прогреется до +31°С.

14 сентября с Западной Европы на территорию республики ожидается перемещение системы активных фронтов. Облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по западной половине страны, утром и днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах ожидаются грозы и сильные дожди.

Ветер южный с переходом на северо-западный умеренный, днем при грозах порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью будет от +7°С по востоку до +17°С по западу республики; максимальная днем составит +17..+24°С, в юго-восточных районах до +28°С.

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