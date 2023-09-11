Португальский город затопило красным вином: впечатляющее видео 1 11.09.2023, 17:20

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Миллионы литров просто текли по улице.

Утром 10 сентября португальском муниципалитете Анадия после взрыва двух резервуаров на местном винном заводе улицы затопило красным вином, пишет местное издание Jornal de Anadia.

На опубликованных видео видно, как бурный поток красного вина течет по улице португальского города.

Авария произошла на заводе Destilaria Levira. Как пишет издание, компания сообщила, что два чана «лопнули из-за избытка вина». Компетентные органы расследуют причины инцидента. Производитель взял ответственность на себя и покроет все расходы.

Вино было пригодно для употребления. Вреда окружающей среде оно не нанесло. По данным издания Diário de Aveiro, вылилось 2,2 млн литров вина.

Власти опасались, что алкоголь попадет в реку и тогда ситуацию можно будет расценивать как экологическую катастрофу, однако этого не произошло — все ушло в ливневую канализацию.

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