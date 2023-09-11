Эксперт: На улицах Донецка могут начаться бои 6 11.09.2023, 17:40

8,886

Россия может получить серьезный удар, от которого ей будет очень тяжело оправиться.

Украинские воины, освободив часть поселка Опытное Донецкой области, приблизились к пока еще оккупированному россиянами Донецку.

Опытное - это шаг в сторону Донецка, если наши защитники закрепятся на достигнутых позициях, то дальше можно говорить о продвижении в направлении этого города, рассказал украинский эксперт по вопросам нацбезопасности Иван Варченко.

- 2 километра от Опытного - Донецкий аэропорт. И здесь для россиян стоит очень большой вызов - они могут начать сейчас битву за Донецк. Это совершенно не то, чем РФ кормила свое население на протяжении многих десятилетий, совершенно не то, чем она кормила на протяжении практически 10 лет жителей Донецкой и Луганской областей, - поделился он.

По мнению эксперта, на улицах Донецка возможны бои.

- Для России такая близость к Донецку и возможность боевых действий на улицах Донецка - это, конечно же, будет серьезным ударом, от которого им информационно очень тяжело будет оправляться, - подчеркнул Варченко.

Стоит отметить, что Донецк в апреле 2014 года захватили пророссийские боевики.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».