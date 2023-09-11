В Дрогичине предприниматель построил рынок, а землю забирают 5 11.09.2023, 17:53

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ИП арендует этот земельный участок почти 20 лет.

В Дрогичине Брестской области ходят слухи о закрытии мини-рынка в центре города. Пенсионеры на рынке рассказывали «ГЧ», что этот рынок особенно удобен для пожилых людей. Журналисты спросили владельца рынка, предпринимателя Андрея Малашицкого, что происходит. Оказывается, это не его решение.

Андрей Малашицкий подтвердил, что слухи не беспочвенные, ему придется покинуть это место.

«Раньше аренду земли под рынок продлевали на 5 лет. А в 2022 году продлили на год. В определённый срок до конца аренды земельного участка я обратился в райисполком о продлении аренды. И пришел ответ с отказом. Ходил на приём к председателю райисполкома, он сказал, что ко мне «были вопросы» со стороны санстанции. Хотя я все эти вопросы решил», – рассказал предприниматель.

Андрей Малашицкий арендует этот земельный участок почти 20 лет. Он рассказал, что до этого на месте рынка был заброшенный пустырь. Чтобы построить здесь рынок, только песка пришлось привезти более 100 машин.

«В 2004 году обратился в райисполком о выделении земельного участка под мини-рынок. На том месте была свалка. Меня поддержали архитектор и председатель райисполкома. Убрал мусор, завёз песка 100 машин точно. Заасфальтировали, сварили всю конструкцию рынка, монтировали на месте. Всё сделали быстро, за лето. Перед «Дожинками» запустили», – говорит Андрей Константинович.

Вокруг рынка частные ларьки. Андрей Малашицкий говорит, что им аренду вроде продлевают. То есть, в аренде отказали именно ему. На вопрос, а были ли какие-то нарушения на рынке, предприниматель пояснил, что были, но не серьёзные, и он их устранял.

«Претензия была от санстанции, что промаркировать нужно было мусорные баки. Вторая претензия – мухи в туалете. Третья – покрасить столы нужно было. Я их покрасил, другие замечания старался устранять. Были претензии также, что в проходе бабушки стояли. Ну не буду ж я с бабушками драться. Вызывали милицию», – говорит предприниматель.

По словам предпринимателя, от людей, которые живут рядом, на работу рынка никогда никаких жалоб он не получал.

Вернуть все как было?

Согласно решения райисполкома, Андрею Малашицкому придется убирать рынок с этого участка.

«Получается, я теперь должен вернуть всё, как было? Асфальт убрать и вывезти оттуда 100 машин песка? По закону ведь должен привести участок в то состояние, в котором взял».

Кому хорошо от того, что исчезнет мини-рынок?

Предприниматель сдавал места на рынке обычным дрогичинцам, которые примерно за 6 рублей могли продавать здесь продукцию со своих огородов.

Если людям этот рынок всё же важен, и нареканий от них нет, зачем прекращается аренда на земельный участок? Ответ на этот вопрос Андрей Малашицкий дать не может, так как ему ничего толком не пояснили. Кроме упомянутых выше нарушений.

Обратился в облисполком

Естественно, предприниматель не согласился с таким положением вещей. В рынок вложены огромные средства, много труда. Работал почти 20 лет для простых дрогичинцев. А теперь нужно закрывать.

Андрей Малашицкий обратился в Брестский областной исполнительный комитет. В жалобе он просит отменить решение Дрогичинского райисполкома об отказе продления аренды.

«С данным решением я не согласен, так при принятии решения были нарушены нормы законодательства, договорные обязательства, мои права и законные интересы, а также интересы сотен жителей Дрогичинского района и иных граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью, которые выращивают сельхозпродукцию и реализуют её. Данный земельный участок я арендую под рынок, который я обустроил и поддерживаю на протяжении многих лет в соответствии с его целевым назначением.

Ссылка на ст. 86 Кодекса Республики Беларусь о Земле, указанная основанием при принятии решения Дрогичинским райисполкомом, является необоснованной, так как нарушений при землепользовании не было», – содержится в жалобе.

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