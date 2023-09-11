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Налоговая и ГАИ начали рейды по проверке маршруток в Минске

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  • 11.09.2023, 18:06
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Налоговая и ГАИ начали рейды по проверке маршруток в Минске

Подробности.

В Минске ГАИ вместе с налоговиками проверяют маршрутки, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

О рейдовых мероприятиях по проверке маршрутных такси в Минске сообщили в ГАИ 11 сентября. И, если гаишники контролируют соблюдение маршрутчиками ПДД, наличие автодокументов и техсостояние маршруток, то налоговики инспектируют кассовый аппарат, его наличие, и контролируют выдачу чеков об оплате проезда пассажирами.

- Совместные рейды государственных органов являются важным элементом обеспечения порядка и финансовой устойчивости в обществе, - подчеркнули в УГАИ.

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