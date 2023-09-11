закрыть
11 сентября 2023, понедельник, 19:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Воины ВСУ уничтожили вражеский миномет «Василек» на базе «Урала»

  • 11.09.2023, 18:14
  • 1,498
Воины ВСУ уничтожили вражеский миномет «Василек» на базе «Урала»

Видеофакт.

Артиллеристы 1-й отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна уничтожили интересный экземпляр техники оккупантов — миномет 2Б9 «Василек» на шасси «Урала». Вероятно, россияне пытались создать бюджетный самоходный миномет. Они установили буксируемый автоматический миномет 2Б9 «Василек» на платформу грузовика.

Боекомплект российские военные тоже перевозили на «Урале». Поэтому для большого эффектного взрыва украинским артиллеристам хватило одного попадания. Детонация БК окончательно уничтожила всю технику захватчиков, передает Цензор.НЕТ.

2Б9 «Василек» - автоматический советский миномет калибра 82 мм. Чаще всего для его перемещения использовали тягач-бронетранспортер МТЛБ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Не мешайте Лукашенко
Не мешайте Лукашенко Ирина Халип
Репрессалии
Репрессалии Андрей Санников
Дюжина ножей в спину «победе»
Дюжина ножей в спину «победе» Леонид Невзлин
Горят «потемкинские деревни» российского ВПК
Горят «потемкинские деревни» российского ВПК Александр Коваленко