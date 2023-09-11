Воины ВСУ уничтожили вражеский миномет «Василек» на базе «Урала» 11.09.2023, 18:14

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Видеофакт.

Артиллеристы 1-й отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна уничтожили интересный экземпляр техники оккупантов — миномет 2Б9 «Василек» на шасси «Урала». Вероятно, россияне пытались создать бюджетный самоходный миномет. Они установили буксируемый автоматический миномет 2Б9 «Василек» на платформу грузовика.

Боекомплект российские военные тоже перевозили на «Урале». Поэтому для большого эффектного взрыва украинским артиллеристам хватило одного попадания. Детонация БК окончательно уничтожила всю технику захватчиков, передает Цензор.НЕТ.

2Б9 «Василек» - автоматический советский миномет калибра 82 мм. Чаще всего для его перемещения использовали тягач-бронетранспортер МТЛБ.

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