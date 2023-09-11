Сотни единиц «уничтоженной» Россией военной техники в Украине оказались муляжами 3 11.09.2023, 18:41

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ВСУ совмещают боевой опыт с военной хитростью.

Российские власти неоднократно отчитывались об уничтожении украинской военной техники, в том числе предоставленной Западом, в поражающих воображение масштабах. Однако многие из таких целей являются специально размещенными на поле боя муляжами.

Украина активно подменяет гаубицы, танки, минометы, радары макетами, чтобы заставить российские войска тратить впустую дроны, ракеты и снаряды, сообщает CNN. Производством муляжей занимается ведущая украинская горно-металлургическая компания «Метинвест». «После каждого попадания военные отдают нам обломки. Если муляж был уничтожен, мы работали не зря», – сказал CNN представитель «Метинвеста». Причем, по его словам, чем быстрее он уничтожается, тем выше качество изделия: если по нему слишком долго не стреляют, инженеры возвращаются за чертежи.

Российские военные уничтожили уже многие сотни муляжей, говорит представитель «Метинвеста», а компания не успевает удовлетворять спрос со стороны военных. Причем ей приходится быстро адаптировать производство. Поначалу макеты были достаточно грубыми, а цель заключалась в том, чтобы обмануть противника, показав, что ВСУ снаряжены лучше, чем на самом деле. Поставки западной техники заставили компанию изобретать новые способы изготовления муляжей, похожих на прототипы, тем более что в Украину прибывают все более и более сложные виды вооружений.

«Война – дело дорогое, и нам нужно заставить русских тратить деньги, используя дроны и ракеты для уничтожения наших муляжей. Дроны и ракеты дороги, а наши модели гораздо, гораздо дешевле», – объясняет представитель «Метинвеста».

Так, состоящая на вооружении многих стран НАТО 155-миллиметровая гаубица М777, которая сейчас применяется в Украине, стоит до $4 млн, а «Метинвест» делает ее муляж из обычных канализационных труб за $1000.

Украинцы пытались ввести в заблуждение превосходящего их по силе противника с самого начала войны – и даже до него. В начале февраля 2022 г., в ожидании вторжения, они перебазировали из мест постоянной дислокации многие части, а также технику, включая танки, самолеты, бронемашины и зенитные батареи, рассказывал главком вооруженных сил Валерий Залужный журналу Times: «Мы должны были заставить противника думать, что мы все размещены на обычных базах, курим траву, смотрим телевизор и пишем в Facebook».

И до сих пор нехватка вооружений заставляет украинских военных быть изобретательными. «Мы пытаемся совмещать боевой опыт с военной хитростью, дурить противника, изобретать какие-то новые ловушки», – сказал CNN командир спецназа Юрий Микуляк.

Российские руководители не раз завышали количество уничтоженной украинской техники. Например, в июне 2023 г. секретарь Совета безопасности Николай Патрушев доложил Владимиру Путину, что с начала контрнаступления украинцы потеряли 246 танков, а министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ВСУ понесли «существенные потери». Однако в реальности за неполный месяц украинские войска потеряли почти в шесть раз меньше танков.

Тогда же сам Путин заявил, что Россия уничтожила под Киевом «пять комплексов Patriot», хотя на вооружении Украины их было всего два.

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