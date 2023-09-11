В автомобильном мире Беларуси появился свой мем 11.09.2023, 19:00

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Пользователей на мемы вдохновила «девушка-кошка».

Пока «девушку-кошку» искали, кажется, благодаря ей появился новый мем. В пятницу и выходные соцсети развлекались тем, что «пристраивали» ее на разные транспортные средства, пишет abw.by.

Вот она на фуре, на тракторе, на крыше автобуса на главном проспекте Минска, на крыше локомотива на вокзале, в кузове БЕЛАЗА, в багажнике, на мотоцикле и даже в космосе.

Впрочем, в некоторых случаях от автотемы ушли. Кто-то захотел видеть ее на рыбалке, а кто-то взял с собой в сплав на байдарке.

Напомним: владелец припаркованного на улице Карла Маркса раритетного автомобиля DeSoto 1948 года выпуска в минувший четверг обнаружил большую вмятину на капоте авто.

Просмотр камер видеонаблюдения показал, что на авто состоялась несанкционированная фотосессия с участием девушки, лицо которой закрывала маска. Владелец автомобиля обратился в милицию и просит помочь опознать участниц не согласованной с ним фотосессии на его авто, в результате которой оно получило повреждения.

P.S. Как стало известно, девушка вышла на связь с владельцем автомобиля. Она сожалеет о случившемся. Однако все вопросы будут решаться через милицию, поскольку там имеется ранее написанное владельцем авто заявление.

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