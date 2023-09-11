«Валютную панику исключать нельзя» 11.09.2023, 19:05

Администратор чата «Прокопович» рассказал, кто сейчас меняет валюту не в банках.

Сейчас люди, желающие обменять деньги, общаются в одноименном чате в Telegram. «Белсат» спросил у администратора сообщества, кто до сих пор меняет валюту с рук, если проблем с ней в банках нет.

Сайт «Прокопович», названный в честь бывшего главы Нацбанка Петра Прокоповича, который обещал, что «никакой девальвации не будет», стал в 2011 году настоящим спасением для тех, кому валюта была позарез нужна. Когда рубль обвалился, иностранные валюты вымели из обменников, и банки продавали только то, что сдавали сами граждане.

Белорусы, которые хотели купить или сдать валюту, оставляли на сайте объявления, договаривались вместе идти в обменник, продавец отдавал деньги, а его «бизнес-партнер» сразу же выкупал их обратно. И потом покупатель компенсировал разницу между официальным курсом и тем, на который уговаривались. Все были довольны: продавцы сдавали по выгодному курсу, а покупатели не попадали на подделки. К тому же такой обмен формально не считался незаконным.

Сейчас ситуация иная: валюты у банков даже больше, чем им нужно. Однако проект «Прокопович», перекочевавший в Telegram, до сих пор остается популярным: в чате 8 тысяч участников.

Администратор группы в разговоре с «Белсатом» признал, что большинство там – валютчики, а не обычные граждане:

«90% валютчиков. Приходят за анонимностью и объемами, зарабатывают на курсовой разнице и объемах. Еще неделю назад маржа у банков была 10-11%, сейчас – 1-2%. Предполагал, что люди уйдут, но нет, хотя и стало меньше, 150-300 объявлений на сутки».

Он не исключает, что популярность сервиса еще возрастет.

«Если ужесточат валютное законодательство или уменьшат лимиты продажи в банках, лимиты на снятие наличных в банкоматах. Валютную панику также исключать нельзя», – считает руководитель группы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».