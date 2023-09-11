Гомельский мясокомбинат переименовал сосиски «Краковские» в «Кремлевские» 19 11.09.2023, 19:12

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Фотофакт.

Не так давно исчезли из продажи сосиски «Краковские» Гомельского мясокомбината, заметили читатели «Флагштока». Выяснилось, что они сменили название.

На сайте мясокомбината сосисок «Краковских», на первый взгляд, нет. Есть визуально такие же, но «Кремлевские». Однако при детальном рассмотрении видно, что это все-таки «Краковские».

Сосиски «Кремлевские» появились в продаже примерно с февраля 2023 года, пишет «Флагшток».

Кроме претерпевающих метаморфозы сосисок, мясокомбинат также выпускает сосиски «Франкфуртские», «Молочные» и «Сливочные».

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