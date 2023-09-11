СМИ: Лукашенко пытается вербовать вагнеровцев

СМИ: Лукашенко пытается вербовать вагнеровцев18
- 11.09.2023, 19:30
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Для этого диктатор создал ЧВК.
Диктатор Беларуси Александр Лукашенко создал частную военную компанию и вербует туда террористов из группы «Вагнера». Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.
По его словам, режим Лукашенко создает ЧВК на базе вагнеровцев — всем боевикам, которые не захотели подписывать контракты с Минобороны России и ехать на войну против Украины, предложили войти в состав ЧВК «ГардСервис».
Эта компания базируется в Мариной Горке Минской области на базе бывшего центра специальной подготовки «Динамо».
«ГардСервис» была создана еще в 2019 году специальным указом Лукашенко, она регулярно сотрудничает с группой «Вагнера».